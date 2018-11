Con Federico Zampaglione tra fede, musica e poesia

Torna ancora una volta in città Federico Zampaglione: «è tra gli artisti più sensibili del panorama artistico italiano» scrivono dalla zona pastorale di San Cataldo.

Zampaglione parlerà delle sue esperienze artistiche e religiose insieme a Carlo Sacco e don Giuseppe Lobascio, vicario zonale. L’appuntamento – aperto a tutta la cittadinanza - è per giovedì 22 novembre in Chiesa Matrice, alle 19.

Nel 1989 Zampaglione è tra i fondatori della band dei Tiromancino. Con l'album La descrizione di un attimo i Tiromancino ottengono riconoscimenti di critica e pubblico, anche grazie al brano Due destini, colonna sonora de Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek. Tra i brani Per me è importante, Imparare dal vento ed Amore impossibile, che vede la collaborazione del padre Domenico. Zampaglione ha curato la sceneggiatura e la regia per il videoclip del brano Un tempo piccolo, con il quale ha vinto il primo premio Cinecittà e Cinefestival di Ravello come "Miglior videoclip italiano”.

Nel corso degli anni ha prodotto undici album articolando una serie di collaborazioni importanti sia nel campo musicale che nel campo artistico, come Eros Ramazzotti, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Noemi, Carlo Verdone, Claudia Gerini.