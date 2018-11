Per donare il proprio tempo a chi ne ha bisogno: ecco come diventare volontari Avo

L’associazione dei volontari ospedalieri riparte dalla formazione. È tutto pronto per il quinto corso di formazione rivolto ai nuovi aspiranti volontari. Per iscriversi occorre presentarsi martedì 20 novembre nel centro parrocchiale Luisa Piccarreta in via Leonello 9.



I volontari Avo sono una presenza costante nell’ospedale coratino da oltre dieci anni. Nei reparti di medicina, ortopedia e pediatria donano due ore settimanali del proprio tempo a chi ha bisogno, offrono ai pazienti una presenza qualificata e gratuita per assicurare calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l’isolamento e la noia.

Gli incontri - tenuti da volontari-formatori, medici e psicologi - servono ad approfondire il tema della comunicazione con il malato, la relazione d’aiuto, le problematiche socio-assistenziali, l’organizzazione sanitaria e gli aspetti normativi del volontariato. Il corso di formazione di base si completa con il tirocinio in ospedale: è quello il periodo in cui il volontario, affiancato da volontari esperti, ha modo di verificare la tenuta delle propria motivazione e di affinare le modalità per una relazione proficua con il malato.