«Per un’istruzione viva e non nociva per gli studenti, che lasci spazio alla pluralità e alla vivacità di pensiero, destando le coscienze assopite e poco partecipi alla vita scolastica che si estende al di là del voto, dello studio passivo e del qualunquismo. Che i nostri diritti non siano velleità, la sicurezza un optional. Che le strutture non mettano a serio rischio il nostro futuro. Che il Governo non ci voglia disabituare al pensiero e all’intelligenza per formare un popolo facilmente addomesticabile. Investire sull’istruzione significa costruire tasselli di un’Italia in disuso di consapevolezza».



Queste le parole dei rappresentanti d’istituto del liceo ‘’Oriani’’, Renata La Serra e Francesco Procacci che, il 17 novembre, in occasione della Giornata Internazionale degli Studenti, si sono fatti promotori di una manifestazione all’insegna della tolleranza.

“R.I.P. Istruzione” è il titolo del flash-mob realizzato dai ragazzi presso la sede del liceo, iniziativa posta in essere con l’obiettivo di realizzare una modalità di manifestazione alternativa della partecipazione al corteo cittadino tenutosi venerdì 16.

La performance ha visto protagonisti l’istruzione, defunta, sfilare all’interno di una bara; a seguire il Governo, ridente, e la scuola pubblica nelle vesti di una madre a lutto. Dormienti, poi, i ragazzi sui banchi di scuola che, una volta rinsavita, l’Istruzione ha destato ed incitato a protestare.

«Ricordiamoci di non abdicare mai all’umanità» il Memento dei liceali in questa giornata che, sulle note della canzone Freedom di Pharrel Williams, hanno lasciato che prendessero il volo centinaia di palloncini, colorando il cielo dei loro sogni, delle loro speranze e delle loro emozioni in un importante momento di riflessione e mobilitazione.

Tra i disagi a cui gli studenti hanno dato voce, l’atavica questione che da decenni la dirigente Angela Adduci porta avanti assieme ai suoi ragazzi: quella di non disporre di una struttura edilizia che risponda alle norme di sicurezza e che sia vivibile negli spazi. Non per ultima, la carenza di sussidi economici da parte dello Stato che sottrae qualità e dignità allo studio. La protesta dei ragazzi assume carattere più ampio, associandosi a realtà italiane in cui l’istruzione è riservata esclusivamente a chi ha la possibilità di accedervi, in nome della disuguaglianza e della repressione.

L’invito che l’Oriani rivolge alla comunità è dunque di sensibilizzazione alla cultura perché «un paese che demolisce l’istruzione è già governato da quelli che dalla diffusione del sapere hanno solo da perdere» concludono citando Italo Calvino.