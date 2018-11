In marcia gli studenti del “Tannoia”: «La nostra scuola per noi fa il massimo, il Governo no» Copyright: CoratoLive.it

Scendono in strada gli studenti del “Tannoia”: è «il modo che abbiamo scelto per far sentire la nostra voce» dichiarano i rappresentanti di istituto. Questa mattina hanno deciso di rinunciare alle lezioni in aula per realizzare una manifestazione pubblica che punta ad un obiettivo chiaro: «vogliamo difendere la nostra scuola: per il Governo italiano non è una priorità, per noi sì.



Una cosa deve essere chiara a tutti: non stiamo protestando contro l’istituto “Tannoia” che per noi studenti fa il massimo. Stiamo cercando di portare all’attenzione di tutti i cittadini quello che invece impedisce alla scuola di lavorare al meglio: mancano i fondi. Senza di quelli si hanno le mani legate, le idee migliori non bastano se poi non c’è il modo concreto di poterle realizzare. Speriamo che la nostra voce, anche attraverso l’aiuto dei media, arrivi alle istituzioni di competenza: ci riferiamo in particolare alla Città Metropolitana a cui spetta il compito di provvedere alle esigenze delle scuole superiori, da un punto di vista strutturale e non solo».

«Il corteo - concludono gli studenti - per circa due ore ha percorso diverse strade della città, del corso e dell'estramurale, per raggiungere "i colleghi" del "Tandoi" e dell' "Oriani" che invece hanno deciso di affrontare ugualmente l'argomento ma rimanendo in aula». Manifestazioni simili si stanno svolgendo anche in altre città d'Italia.