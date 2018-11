Per combattere il diabete: domenica test gratuiti in piazza

Il diabete è una malattia molto diffusa e spesso sottovalutata. Attualmente 422 milioni di persone nel mondo soffrono di diabete e si prevede che nel 2040 saranno 642 milioni, per questo è importante conoscerlo per prevenirlo.

A tal proposito il Lions Club Castel del Monte Host, insieme con il Rotary Club Corato, ha organizzato una mattinata dedicata alla conoscenza del diabete.

Domenica prossima, 18 novembre, i medici dei due club insieme con i diabetologi Alfredo Ardito e Daniela Strippoli e con il supporto dell'Associazione Medico Scientifica Mmg di Corato, saranno in piazza Sedile dalle 9 alle 13 per informare su come prevenirlo e curarlo.

Sarà possibile, per chi lo desidera ed è a digiuno, eseguire il test glicemico o sottoporsi a test visivi con Marco Loiodice per la diagnosi precoce della retinopatia diabetica oppure semplicemente porre domande ai medici presenti.

L'iniziativa sarà resa possibile anche grazie alla Alpha Parma Service che ha messo a disposizione i suoi glucometri e le strisce diagnostiche della Iris Health Care.

L'accoglienza sarà gestita dagli studenti dell'Ipc Tandoi nell'ambito della loro attività di alternanza scuola lavoro.