Galise orgoglio di Puglia: è nella guida “100 Mete d’Italia”

Grazie L’Edicola Galise, già Impresa Storica d’Italia, insignita dell’onorificenza di Ambasciatore per la regione Puglia e inserita nel prestigioso volume 100 Mete d’Italia edizione 2018.

La storia ultra centenaria di Galise conquista l’Osservatorio Mete d’Italia e un autorevole Comitato d’Onore. Il suo percorso, a cavallo di due secoli, dà lustro a Corato e alle sue tradizioni.

Realtà cittadina che prima di rappresentare un’impresa, rappresenta la lungimiranza di chi ha saputo reinventarsi rafforzando la propria immagine e il legame con le proprie origini.

Radici e visione. Sì, sono queste le parole che hanno scritto la storia di Galise. La prima ha permesso di individuare tutto ciò che di bello e positivo ha in sé il nostro territorio, la nostra Corato; la seconda è stata determinante per il prosieguo rinnovato di una realtà che dal 1907 ha cambiato servizi e aspetto, ma mai anima e valori.

L’intraprendenza della famiglia Galise ha trovato in Carlo Domenico, attuale gestore dell’attività, la sua massima espressione. In un periodo in cui si rischia di essere fagocitati dalla omologazione, Carlo Domenico ha saputo tenere in vita l’attività nata con il suo bisnonno e proseguita con suo nonno e suo padre grazie proprio all’intreccio fra radici e visione.

“Ambasciatore di un’Italia che sa difendere le proprie radici e valorizzare l’eccellenza”: questa è la virtuosità che l’Osservatorio Mete d’Italia e un Comitato d’Onore, composto da illustri personalità rappresentanti di importanti Enti e Istituzioni Nazionali, hanno riconosciuto a Galise, attività insignita del titolo di Ambasciatore per la regione Puglia.

In questa onorificenza si celano infiniti motivi per cui essere orgogliosi. La stessa, infatti, riconosce a Galise alcune peculiarità straordinarie come l’unicità, l’italianità, la capacità di valorizzare il territorio, dunque la nostra Corato, e di esportarne cultura e tradizione, e la fa entrare di diritto fra quelle aziende di rilievo e talentuose che meritano di essere inserite nella II Edizione del prestigioso volume “100 Mete d’Italia”, edizione RDE.

Galise e la sua storia ultra centenaria saranno dunque fra i protagonisti di un volume che, oltre a raccontare “100 Mete d’Italia” sorprendenti, racconta le storie di successo di aziende che con la loro storia e attività contribuiscono a conferire lustro alla città in cui affondano le proprie radici.

L’evento di presentazione del volume si svolgerà nel prossimo mese di dicembre a Roma, presso il Senato della Repubblica.