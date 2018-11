Albrizio si dimette dal Collegio degli esperti della Regione: «L’obiettivo è l’Ospedale unico»

Il neo coordinatore del Progetto Ospedale Unico si dimette dal Collegio degli Esperti della Regione Puglia per fare chiarezza nei ruoli e sollecitare il Presidente a portare a conclusione il processo partecipativo iniziato con la Carta di Ruvo.



«Nei giorni scorsi - scrive Mario Albrizio - ho rassegnato le mie dimissioni dal Collegio degli Esperti della Regione Puglia, dove mi aveva voluto nell’aprile scorso il presidente Michele Emiliano, senz’altro (almeno così mi pareva di dover interpretare) come conferma di apertura verso il nostro Progetto.

Oggi sono invece costretto a dare le mie dimissioni da tale Organo istituzionale per ragioni di opportunità e di chiarezza pubblica. Ho ritenuto infatti che tale posizione, pur perfettamente legittima, potesse ingenerare confusione nell’opinione pubblica, essendo nel frattempo divenuto Coordinatore del Progetto Ospedale Unico.

S’imponeva una scelta e la scelta non può essere che quella di stare col Territorio, con i 200mila concittadini costretti a una Sanità da terzo mondo. Rispetto alla Regione vogliamo continuare ad essere interlocutori leali e responsabili, allo stesso modo che però forti e autonomi. In questo senso, la mia compresenza su entrambi i lati del tavolo, pur perfettamente plausibile e per certi versi comoda, presentava un certo tasso di ambiguità che né io né i Collaboratori del Progetto abbiamo giudicato proficui.

Naturalmente il dialogo con il Presidente continua ed è incessante, ma nella giusta (e unica) veste di rappresentante del Progetto Ospedale Unico. Su questo fronte spero di poter dare presto delle novità importanti, insieme al Presidente Emiliano e al nuovo dirigente della Asl, il dott. Sanguedolce, che il Presidente ha promesso di attivare.

Nel frattempo però un’altra notizia non meno importante. Stiamo curando il primo libro del dr. Felice Spaccavento. E per ora non dico di più. Ma spero che la presentazione del libro, a dicembre, possa essere occasione di riflessione e di re-incontro tra due protagonisti di un Progetto troppo ambizioso per poter avere altra fine che la sua realizzazione. Il nostro territorio ne ha disperatamente bisogno, con la situazione che peggiora ogni giorno.

Ne ha bisogno la Puglia. Ne ha bisogno l’Italia, l’Europa. Il mondo intero chiede più partecipazione e questo progetto, nel suo piccolo, ma anche nel suo grande simbolico, può essere un segno importante.

Noi ci lavoriamo incessantemente e se a volte la Pagina può sembrare silenziosa, davvero, non è perché qualcuno sta dormendo. Seguiteci e spargete la voce. Più siamo, più sappiamo, meglio è per tutti.

Abbiamo tutti il dovere di combattere perché alla sanità imperfetta che abbiamo si sostituisca non il deserto che ci era stato destinato, ma una Sanità finalmente all’altezza delle sfide, resa forte dalla partecipazione attiva dei Cittadini. Perché come dice il dr. Spaccavento, prima o poi saremo tutti pazienti. Vediamo allora di costruire oggi l’Ospedale che vorremmo trovare domani. È un’occasione che dobbiamo cogliere. Una sfida che dobbiamo vincere insieme».