Il commissario prefettizio incontra le associazioni di categoria

Proseguono gli incontri istituzionali del commissario straordinario Rossana Riflesso. Ieri in Comune sono stati invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria Unimpresa Bari-Bat, con Savino Montaruli, la Federcommercio Puglia con il presidente pro-tempore Vincenzo Mazzilli e Casambulanti Italia con il delegato Michele Notarpietro.



Al centro dell’incontro, al quale ha anche partecipato il Comandante della Polizia Locale, tenente colonnello Paolo Milillo, la questione legata alla sicurezza e legalità nel mercato del sabato.

L’incontro è scaturito dall’intervento delle associazioni in merito agli episodi, stroncati sul nascere, che hanno visto migrare numerosi venditori abusivi dal mercato di Altamura a quello di Corato. «Ad Altamura – dicono le associazioni di categoria - il massiccio intervento delle Forze dell’Ordine, sollecitato dall’onorevole Rossano Sasso, ha visto in prima linea anche le due primarie associazioni Unimpresa e CasAmbulanti. Il fenomeno, che aveva anche originato ripetute aggressioni ai danni degli agenti della polizia municipale, è stato completamente smantellato».

E ancora: «oltre ad approfondimenti relativi al futuro del mercato di Corato, esponendo al commissario la storia che ha accompagnato il progressivo declino di quello che un tempo era uno dei migliori mercati del barese, l’attenzione si è concentrata sulla questione relativa alla sicurezza sulle strade, alla luce dei ripetuti, violenti episodi che coinvolgono frequentemente gli ambulanti che percorrono la pericolosissima Corato-Altamura, oggetto di rapine, furti e persino sequestri di persona. Un appello questa volta rivolto non solo al Commissario Prefettizio ma soprattutto al viceprefetto Vicario della Prefettura di Bari, Riflesso che ha garantito il suo impegno nel fare una ricognizione degli episodi denunciati, sollecitando gli interventi necessari in materia di propria competenza».

Soddisfatti i tre rappresentanti di categoria Montaruli, Mazzilli e Notarpietro: «la disciplina che nella storia caratterizza il mercato del sabato di Corato spesso viene portata ad esempio anche in altri Comuni quindi quel valore aggiunto non andava e non va per nulla disperso, anche per merito della Squadra Annonaria sempre ottimamente guidata dal Commissario Capo dott. Giuseppe Di Pietro e da tutti i suoi validi collaboratori.

Ora a Corato il dibattito diventa tutto politico e le associazioni si preparano ad affrontare il delicato tema del mercato del sabato che deve tornare in centro perché quella è la sua originaria e più naturale collocazione».