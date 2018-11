Dal prossimo lunedì sarà chiusa una delle saracinesche storiche della città: quella dell’Ortofrutta Ventura che si trova in piazza Di Vagno.

Ieri mattina la redazione di CoratoLive.it ha raggiunto il titolare, Giuseppe Ventura. Quella che racconta nella videointervista è una «decisione sofferta» resa necessaria dal fatto che «l’attività commerciale va sempre peggio».

La famiglia Ventura vende frutta e verdura in piazza ormai da quattro generazioni: «conserviamo una foto del 1933 che ritrae il mio bisnonno» racconta Giuseppe nel video. Lui e i suoi fratelli continueranno a lavorare, ma altrove. Il punto vendita di piazza Di Vagno si trasferirà in via Castel del monte. Oggi lavorare in quella che una volta era la piazza del mercato e che oggi è invece il luogo di ritrovo serale per le generazioni più giovani, è diventato impossibile: «complici la ztl - commenta - la mancanza di botteghe di artigiani ma anche l'allontanamento del mercato settimanale nella periferia della città. Non a caso un anno fa insieme agli altri colleghi della zona abbiamo parlato di piazza abbandonata ».