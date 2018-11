Eduscopio “premia” le scuole coratine: “Tannoia” e “Oriani-Tandoi” prime in classifica

Ancora una volta le scuole coratine vengono “premiate” da Eduscopio. Il progetto della Fondazione Agnelli valuta gli esiti successivi della formazione secondaria e, nello specifico, i risultati universitari degli studenti, per trarne un’indicazione di qualità sull’offerta formativa.

In che modo confrontare le scuole?

«Sulla base della media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola ma anche valutando la percentuale esami superati dai diplomati di ogni scuola considerando cha all'università è importante non solo superare gli esami nei tempi previsti, ma anche farlo bene, cioè con buoni voti. L’Indice Fga mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50)» si legge sul portale di Eduscopio.

La classifica

Nel raggio di 30 chilometri – e considerando in maniera separata le graduatorie di ogni tipologia di scuola - il primo assoluto in graduatoria è l’istituto tecnico “Tannoia”, che ha sede anche a Ruvo ma dipende da Corato.

L’istituto “Oriani-Tandoi” è il primo in classifica invece per quanto riguarda la provincia di Bari; è preceduto solo dai licei “Carlo Troya” e “Alfredo Casardi” che si trovano nella Bat.

Per il liceo artistico “Federico II Stupor mundi” Eduscopio precisa: «indicatori non disponibili perché per questo indirizzo di studi la scuola non manda all’università un numero congruo di diplomati» così come nel caso del “De Nittis” e del “Pino Pascali” di Bari.