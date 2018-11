Promosso ufficiale, dopo 24 anni il comandante Pietro Zona lascia Corato

Dopo 24 anni di servizio in città, il luogotenente Pietro Zona lascia il comando della stazione dei carabinieri di Corato.

Nelle settimane scorse il militare ha infatti vinto un concorso per titoli grazie al quale è stato promosso ufficiale al grado di sottotenente e destinato quindi a ricoprire incarichi superiori.

Già lunedì prossimo l'ormai ex comandante inizierà a frequentare il corso di sei settimane presso la scuola ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di Roma. Subito dopo il Comando generale di Roma definirà la sua nuova destinazione.

Campano originario di Calvi Risorta (Caserta), classe 1966, Pietro Zona è stato il comandante più longevo della stazione dei carabinieri di Corato. Ha infatti preso servizio in città come vice comandante nel lontano 1994. Nel 2003 ha poi assunto il comando della stazione.

Doppia laurea in Scienze dell'amministrazione e Scienze politiche con indirizzo economico-giudiziario - quest'ultima con una tesi sul processo mediatico - sono numerosissimi i casi di cui Zona si è occupato nei tanti anni di servizio in città: centinaia gli arresti - tra i quali anche uno per riduzione in schiavitù una decina di anni fa - così come molti sono stati i blitz e i sequestri di sostanze stupefacenti. Si è occupato anche di omicidi, come quello recente del giovane albanese avvenuto in piazza Abbazia e il duplice assassinio di due marocchini risalente al 2010.

Nel giugno del 2017 è stato insignito del premio annuale "Comandanti di stazione", assegnato «per la meritoria attività svolta nel servizio d'istituto nell'anno 2016» dal Comando interregionale Carabinieri "Ogaden" nella caserma "Salvo D’Acquisto" di Napoli, in occasione del 203esimo anniversario dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Nello stesso anno Zona ha ricevuto anche un encomio «per le complesse e prolungate indagini nei confronti di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti che si sono concluse con l'arresto di dieci persone».

Dal 2013 è anche "Cavaliere al Merito della Repubblica", onorificenza conferita nella sala degli specchi della Prefettura di Bari con Decreto del Presidente della Repubblica.



Ora la stazione dei carabinieri di Corato, formalmente indicata come sede vacante, è retta dal luogotenente Teodoro Russo.