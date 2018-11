Scuola ″Fornelli″, da lunedì i lavori di messa in sicurezza

SInizieranno lunedì prossimo, 12 novembre, gli interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico "Fornelli". A causa del forte vento che a fine ottobre si è abbattuto sulla città, dei calcinacci sono precipitati al suolo dopo essersi staccati dal cornicione dell’antico edificio scolastico.

Per questa ragione è stato interdetto l’ingresso laterale del “Fornelli” e tutta la popolazione scolastica ha dovuto utilizzare il portone di viale Vittorio Veneto.

I lavori di messa in sicurezza rendono necessari «temporanei interventi sulla sosta dei veicoli sulla parte di carreggiata prospiciente i quattro marciapiedi» che circondano l’edificio: lo dice espressamente unordinanza firmata dal dirigente della polizia municipale, Paolo Milillo, impedisce la sosta su viale Vittorio Veneto, via Manerba, via Bartolomeo Colleoni e via Novara. Il divieto sarà valido dalle 7 alle 17 fino al 15 novembre e, comunque, fino al termine dei lavori.