Verso la ″Nota d’Oro″, riparte lo ″Star Talent″

Riparte oggi alle 21 l’iniziativa “Star Talent Nota d’Oro - Vver Cantando” spin-off della Nota d’Oro che accompagnerà i cantanti ogni mese, da novembre ad aprile.



La quarta edizione si svolgerà nell’accogliente location del New Vver Ristotheatre di Trani, con la direzione artistica di Aldo Scaringella. In ogni serata le giurie premieranno il primo classificato di ciascuna categoria in gara che poi accederà alla finalissima del mese di giugno 2019 e, in caso di ulteriore vittoria, concorrerà in una delle fasi della 31esima Nota d’Oro.

Diverse le categorie, tra editi ed inediti: Baby (da 5 a 9 anni), Junior (da 10 a 15 anni), Senior (da 16 a 30 anni) e Over (da 31 anni in su). Media partner dell’evento è Radio Italia Anni ‘60.

Le successive date sono: venerdì 14 dicembre, 27 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo e 21 aprile. Tutte le informazioni possono essere reperite sui profili Facebook Nota d’Oro Festival Canoro e Bimbo d’Oro Concorso Canoro. La partecipazione è gratuita.