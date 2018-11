Valorizzazione dei prodotti tipici, tre borse di studio per giovani ricercatori

La Fondazione Albenzio Patrino di cultura e cooperazione europea, di concerto con l’associazione di Comuni “Cuore della Puglia” con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Acquaviva delle Fonti, Andria, Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Corato, Gravina di Puglia, Putignano, Rutigliano, Turi, bandisce un concorso per l’erogazione di 3 borse di studio dell’importo di 2.500 euro cadauna per lavori di ricerca inerenti la valorizzazione del paniere dei prodotti tipici e biodiversità del Cuore della Puglia con particolare riferimento all’educazione alimentare e all’agricoltura, la tutela dei beni ambientali del territorio ed il contrasto ai fenomeni di inquinamento delle campagne, la valorizzazione del sistema dei beni culturali materiali e immateriali del Cuore della Puglia.

Saranno pertanto premiati i lavori che produrranno significativi avanzamenti conoscitivi o proposte innovative per l’attivazione di cicli e processi di sviluppo endogeno e sostenibile delle condizioni e delle opportunità economiche, produttive, sociali, ambientali e territoriali delle aree aderenti al sodalizio “Cuore della Puglia” nonché dei territori adiacenti.

Il bando è rivolto a ricercatori, studiosi, gruppi di lavoro, istituti scolastici e dipartimenti universitari o di ricerca.

Le domande si possono presentare solo per via elettronica entro il 18 novembre - iscrizione (precandidatura) con abstract del lavoro in corso di svolgimento - oppure entro il 15 dicembre - candidatura completa, consegna del lavoro di ricerca e di ogni documentazione utile (18 dicembre solo per istituti scolastici).

Tutte le informazioni disponibili a partire dal 30 ottobre 2018 sul sito internet www.cuoredellapuglia.it.