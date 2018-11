Da Corato a Roma per «prestare servizio alle Reali tombe del Pantheon»

C’è un filo rosso che unisce Corato e Roma, è quello “retto” dagli uomini e danne donne che prestano il loro servizio come soci dell'Istituto Nazionale della Guardia d'Onore alle Reali tombe del Pantheon. Forse in pochi lo sanno, ma la delegazione dell’istituto della Provincia di Bari ha sede proprio a Corato, in via Poerio 22.



Quali obiettivi si pone l’Istituto?

«L'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon - spiega il delegato Oronzo Cassa - è patriottico, apolitico, apartitico e si propone di fornire con i propri iscritti una Guardia d'Onore alle Tombe dei Sovrani d'Italia, quale tributo di riconoscenza per l'Augusta Casa Savoia che portò all'unità e alla grandezza della Patria.

Vuole mantenere vivo il culto della Patria ed il senso dell'Onore; esaltare, custodire e tramandare le glorie e le tradizioni militari della Patria; conservare e consolidare i vincoli di amicizia e di solidarietà fra tutti gli iscritti; mantenere i necessari collegamenti con le Istituzioni civili dello Stato, con le Forze Armate e conservare stretti rapporti di collaborazione con le Associazioni Combattentistiche e d'Arma Italiane ed estere».

Chi può essere socio?

«All'Istituto, come soci, possono appartenere uomini e donne che risultino di ineccepibile condotta morale e abbiano adeguati requisiti culturali: gli ex combattenti di tutte le campagne; coloro che hanno prestato o prestano servizio nelle Forze Armate dello Stato o nelle Forze dell'Ordine; persone che condividano le idealità e gli scopi dell'Istituto.

La partecipazione dei militari in servizio al sodalizio avviene nel rispetto dei doveri attinenti alla disciplina militare (L. 11 luglio 1978 n. 383 e D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 e successive modifiche). L'ammissione a socio è deliberata dal Presidente su parere non vincolante del delegato di competenza».

Le domande di ammissione devono essere compilate sull’apposito modulo e corredate dai documenti prescritti dalle norme del regolamento interno dell'Istituto che regolerà anche tutte le modalità delle quote d'ammissione ed annuali. All'atto dell'accettazione della domanda i richiedenti sono tenuti a versare una quota d'ammissione. Tutti i soci sono tenuti a versare la quota annuale».

Come saperne di più?

«La segreteria, in via Poerio 22, è aperta il martedì dalle 18.00 alle 21.00. Le persone interessate all'iscrizione possono chiamare i numeri 360 886193 e 080 8094631 sempre negli stessi orari. Inoltre è possibile scrivere all’indirizzo email oronzo.cassa@libero.it».