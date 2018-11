Natura, storia, arte ed eccellenze del territorio. Sono stati questi gli ingredienti della tappa coratina della “Camminata tra gli olivi”.



Così come negli altri 16 Comuni delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Lecce, Foggia e Brindisi, è stato individuato un percorso che tenesse insieme i luoghi e le realtà più interessanti che “ruotano” intorno agli ulivi secolari.

Immancabile la tappa all’ulivo secolare ed alla vicina chiesetta di Santa Lucia. La chiusura della “Camminata”, come spesso accade, non poteva prescindere dalla degustazione realizzata presso la cantina Terra Maiorum. Il presidente Pasquale D’Introno ha permesso ai presenti di assaggiare l’extravergine di Cultivar coratina ma anche di conoscere la storia di quella che per decenni è stata la “Cantina sociale”, con le sue macchine per la molitura e i suoi luoghi pieni di significato.

L’iniziativa rientra negli obietti della Associazione Nazionale Città dell’Olio che la organizza: con i suoi oltre 320 soci tutti enti pubblici (Comuni, Province, Cciaa, Parchi e Gal) tutela il territorio olivicolo e si batte per la valorizzazione dei paesaggi rurali e per l’inserimento di aree territoriali olivicole di valore storico nel prestigioso Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del Ministero delle Politiche Agricole.