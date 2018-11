«Per rendere omaggio ai defunti»: il Comune dispone bus gratuiti per il cimitero

Il mese di novembre inizia nel ricordo di chi non c’è più.



Sia oggi che domani sarà disponibile gratuitamente il servizio navetta che dai diversi punti della città arriva fino al cimitero. Cinque gli orari a disposizione per ognuno delle dieci fermate del bus: villa comunale, via Prenestina, via Belvedere, via Don Minzoni, viale IV novembre, piazza Cesare Battisti, viale Diaz, viale Cadorna, viale Fieramosca e via Andria, cimitero. La prima corsa parte alle 9, l’ultima alle 16. Per tornare dal cimitero invece, la prima corsa parte alle 9.20 e l’ultima alle 16.20. Per il dettaglio degli orari basta cliccare qui.

Il servizio è stato predisposto dal commissario prefettizio Rossana Riflesso in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti. Domani, inoltre, come da tradizione alle 9.30 presso il Cimitero Comunale sarà deposta una corona in memoria di tutti i defunti.

«Nel giorno del silenzio e della riflessione – scrive il commissario - rendiamo omaggio ai nostri cari che ci hanno lasciato, persone con le quali abbiamo condiviso un pezzo di vita. Ma non solo, il ricordo deve essere rivolto anche alle vittime delle guerre e delle violenze e a quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio della collettività.

Nell’ottica che la devozione per i defunti non deve dissiparsi nella commemorazione del solo 2 Novembre, ma deve essere sempre motivo di riflessione, l’amministrazione comunale intende ricordare non solo tutti coloro che non ci sono più ma soprattutto i defunti che non hanno il suffragio di una preghiera o un fiore sulla loro tomba».

«Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo» conclude il commissario, citando la scrittrice Isabel Allende.