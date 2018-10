È partita ufficialmente oggi l’ottava edizione del “Progetto Media”, l’iniziativa dell’associazione Salute e Sicurezza sostenuta dal Pastificio Granoro.

Questa mattina, nell’auditorium della scuola media “De Gasperi”, il primo appuntamento di presentazione del progetto. A dare il benvenuto, dopo la gradevolissima esibizione musicale degli alunni della sua scuola, è stato il dirigente Francesco Catalano: «sono orgoglioso - ha detto - di poter accogliere questo progetto. Io vivo con la mia famiglia a Ruvo e posso testimoniare che sarebbe stato bellissimo poter offrire questa opportunità anche ai ragazzi ruvesi».

Il progetto è un vero e proprio protocollo collaudato: a funzionare è la collaborazione tra il personale qualificato della onlus, i reparti di cardiologia e di pediatria dell’ospedale Umberto I di Corato e l’ortottico Simone Loiodice. Anche quest’anno punta ad essere «un’esperienza didattica di elevato spessore in grado di coinvolgere la sensibilità dei docenti, la partecipazione degli alunni e l’interesse dei genitori» come spiegano dall’associazione Salute e Sicurezza.

Così come nelle passate edizioni, dopo la presentazione il progetto prevede altre tre fasi. Per prima cosa i medici del reparto di Cardiologia e di Pediatria dell’Unità Ospedaliera coratina offriranno ai genitori la possibilità di sottoporre i propri figli a screening e visite cardiologiche e dietetiche gratuite (elettrocardiogrammi e misurazioni poderali) e screening ortottici nei plessi scolastici. La penultima fase sarà lo studio dei dati raccolti; subito dopo si arriverà alla conclusione con dei percorsi di formazione nei quali l’equipe medica incontrerà gli studenti nelle rispettive scuole per illustrare le abitudini più virtuose per la salute e gli stili di vita scorretti e nocivi. Una sorta di lezione frontale, con l’impiego di ausili didattici multimediali, finalizzata alla prevenzione.

Fondamentale la collaborazione con Granoro e la Famiglia Mastromauro, storico partner e sostenitore dell’iniziativa fin dalla prima edizione.

Questa mattina sono stati ufficialmente consegnati all’ospedale Umberto I di Corato e all’associazione Salute e Sicurezza due elettrocardiografi portatili utilissimi per elevare qualitativamente l’attività diagnostica, rilevare anomalie dell’apparato cardio-circolatorio e salvare vite umane.

«L’obiettivo - ha precisato Marina Mastromauro, amministratore delegato del Pastificio Granoro - è sostenere l’attività dei medici e dell’ospedale Umberto I per il bene della collettività. Il lavoro dei medici è encomiabile, purtroppo però molto spesso il bisogno di prevenzione si scontra con le lunghe liste di attesa delle strutture pubbliche.

L’augurio è che gli ospedali pubblici non smettano mai di crescere perché sono l’unico modo attraverso cui la Sanità può essere vicina a chiunque. Bisogna lottare affinché il pubblico non diventi privato e funzioni meglio: non vorrei che un cattivo funzionamento possa diventare l’alibi per aprire la strada alla Sanità privata».