“Progetto Media”, tutti i dettagli dell’ottava edizione

Diffondere la cultura della prevenzione. Sarà ancora una volta questo il leitmotiv del “Progetto Media” che si accinge a partire per l’ottava edizione, ufficialmente al via mercoledì 31 ottobre (ore 10.30) presso l’istituto comprensivo "Don F. Tattoli - A. De Gasperi".



Rivolto agli studenti delle scuole di prima media delle quattro scuole di Corato, il progetto voluto dalla onlus "Salute e Sicurezza", anche quest’anno avrà l’obiettivo di porre l’attenzione sia sui comportamenti a rischio sia sulla salute, bene indispensabile per ogni forma di sviluppo dell’adolescente.

Il progetto media - un vero e proprio protocollo collaudato grazie alla presenza di personale qualificato della onlus, in sinergia con il reparto di cardiologia dell’ospedale Umberto I di Corato diretto dal dott. Claudio Paolillo, e quello di pediatria, e con la preziosa collaborazione dell’ortottico dott. Simone Loiodice - si propone di essere anche quest’anno un’esperienza didattica di elevato spessore in grado di coinvolgere la sensibilità dei docenti, la partecipazione degli alunni e l’interesse dei genitori.

Così come nelle passate edizioni, il progetto si articolerà in quattro fasi. Dopo una prima parte illustrativa il percorso proseguirà con l’opportunità, offerta dai medici del reparto di Cardiologia e di Pediatria dell’Unità Ospedaliera coratina, di sottoporre i ragazzi a screening e visite cardiologiche e dietetiche gratuite (saranno effettuati elettrocardiogrammi e misurazioni poderali completamente gratuite) e screening ortottici presso i plessi scolastici. Penultima fase sarà quella allo studio dei dati raccolti, mentre l’ultima fase prevederà dei percorsi di formazione nei quali l’equipe medica incontrerà gli studenti nelle rispettive scuole per illustrare loro, alla stregua di una lezione frontale e con l’impiego di ausili didattici multimediali, le abitudini più virtuose per la salute e gli stili di vita scorretti e nocivi.

Anche per l’ottava edizione il team si propone di raggiungere obiettivi importanti a salvaguardia del benessere della collettività, grazie alla preziosa collaborazione con Granoro e la Famiglia Mastromauro, partner e sostenitore d’eccellenza che ha mostrato grande sensibilità per la collettività coratina, donando all’ospedale Umberto I di Corato in sette anni strumentazioni mediche che hanno consentito di elevare qualitativamente l’attività diagnostica, rilevare anomalie dell’apparato cardio-circolatorio e salvare vite umane.

In occasione della presentazione dell’ottava edizione, Granoro consegnerà ufficialmente all’associazione Salute e Sicurezza due elettrocardiografi portatili, strumentazioni destinate dall’azienda all’ospedale Umberto I per l’edizione 2017/2018 del Progetto Media. Si tratta di strumentazioni importantissime per elevare qualitativamente l’attività diagnostica, rilevare anomalie dell’apparato cardio-circolatorio e salvare vite umane.

«Il Progetto Media - dicono da Granoro - si sposa perfettamente con la nostra visione e con la responsabilità sociale d’impresa a cui non abbiamo rinunciato neppure in un periodo di profonda crisi economica globale, di cui si intravedono i primi segnali di ripresa. Sostenere un progetto che guarda alla salute dei giovani coratini e valorizza le professionalità dei sanitari del nostro presidio ospedaliero, significa rimettere al centro un capitale umano dal valore inestimabile».