Migranti 2018, nasce il gruppo dei “Giovani coratini a Torino”

Cambiano le epoche, ed anche le valige. Gli aerei prendono il posto dei treni. Quel che resta, pur rinnovandosi nel tempo, è lo spirito dei coratini che lasciano la propria terra in cerca di fortuna: così nasce il gruppo dei “Giovani coratini a Torino”, con i social che diventano uno strumento potente di aggregazione. Un modo - al passo con i tempi - per ritrovarsi, un po’ come facevano i primi operai della Fiat. Se tempo si aveva timore di rivelare le proprie origini quando si arrivava “al nord”, adesso per fortuna non è più così. Si parte da Corato e si arriva a Torino con titoli di studio degni di nota o come studenti modello che scelgono le università più blasonate per i corsi di perfezionamento.

Con orgoglio e forza di volontà i migranti dei nostri giorni hanno creato un gruppo su facebook (per trovarlo basta cliccare qui) e poi un evento: «ognuno di noi poteva invitare i coratini che ricordava di aver incontrato a Torino. In poco tempo abbiamo individuato una quarantina di persone» racconta Krizia Masciavè.

Prezioso anche il rapporto con Giuseppe De Palma, presidente dell'associazione "Quattro torri - Coratini in Piemonte": «mio fratello Ezio – aggiunge Krizia - è andato a trovarlo un po’ di tempo fa nella loro sede ed è tornato a casa con “un compito”: cercare di mettere insieme i coratini più giovani.

De Palma, da ottimo testimone dei primi migranti meridionali, aveva in mente un discorso molto pragmatico: “è bello aiutarsi tra conterranei, quando si ha un problema da risolvere è bello sapere di poter contare su qualcuno che magari l’ha superato prima di noi”. E come dargli torto? Lui di sicuro ricorda i tempi del suo arrivo a Torino, quando essere del sud bastava per sentirsi messo in disparte. Oggi questo problema non lo viviamo più ma, di fatto, quando si arriva si rimane un po’ spaesati. Sapere di poter contare su qualcuno che ha già “preso le misure” della città può essere d’aiuto».

Sabato scorso l’evento virtuale si è trasformato in un appuntamento concreto: «ci siamo ritrovati in un locale di Torino per cenare tutti insieme, per un “aperidinner” come si direbbe qui. Il cattivo tempo non ha permesso a tutti di arrivare ma, di sicuro, ci saranno altre occasioni».

Gli obiettivi del gruppo sono tutt’altro che banali: «vogliamo essere un punto di riferimento per chi arriva e magari si sente spaesato ma anche dare il nostro piccolo contributo a chi può avere bisogno, per esempio agli anziani. Ci piacerebbe anche organizzare un appuntamento che per tema abbia il cibo coratino ma… dipende molto dalla disponibilità dei locali e delle materie prime».