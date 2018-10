"Puliamo il Mondo", il bilancio di Legambiente: «Tutti hanno fatto la propria parte»

Grandi numeri per la XXVI edizione di Puliamo il Mondo a Corato, organizzato nella nostra città, come in tutta Italia, dal circolo locale di Legambiente.



“Non temerli, raccoglili” è stato il tema dell’edizione 2018 di Puliamo il Mondo, la più grande campagna di volontariato ambientale a livello mondiale.

«L’iniziativa negli anni sta diventando una evento sempre più articolato e si arricchisce di sinergie sempre più ampie» fa sapere l'associazione tracciando un bilancio dell'evento.

«Quest’anno in meno di un mese, le manifestazioni si sono articolate in 18 eventi itineranti tra il centro urbano, la periferia nella zona 167 e l’area parco dell’Alta Murgia. Quest’ultima è divenuta anche un’area per i ragazzi delle scuole secondarie di conoscenza e di approfondimento culturale del nostro territorio. Il coinvolgimento dei cittadini dai bambini agli adulti si è aggirato su 1.116 partecipanti, da semplici cittadini italiani e stranieri agli alunni delle scuole coratine di ogni ordine a grado. Tutto questo è stato possibile con una grande sinergia con il supporto tecnico dell’Asipu, alla Polizia locale, il patrocinio del comune, e la collaborazione del pastificio Granoro.

Ogni realtà sociale ha dato il proprio contributo secondo le proprie funzioni e peculiarità. In questo modo abbiamo pulito aree pubbliche e fatto conoscere la realtà dei quartieri e delle aree della nostra città. Un sentito grazie a tutti! Quest’anno lo vogliamo dedicare in modo particolare, ai ragazzi e agli operatori della cooperativa Senis Hospes. Nel corso di questi anni, la collaborazione e la sinergia con la cooperativa e gli ospiti stranieri hanno dimostrato che un altro mondo è ancora possibile insieme.

È in fase di pianificazione la campagna invernale "Festa dell’albero" con importanti novità».