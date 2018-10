Alla Sacra Famiglia un “Percorso di formazione sociopolitica”

Il gruppo giovani della parrocchia Sacra Famiglia allarga gli orizzonti e fa posto a chi, solitamente, non partecipa alle attività della comunità.



«Partendo dalla nostra voglia di renderci più aperti e disponibili a chi non fa parte del nostro gruppo - scrivono - abbiamo pensato di fare qualcosa sui temi dell’attualità condividendoli con altri giovani, abbiamo strutturato un “Percorso di formazione sociopolitica”. Al centro ci sono le città e chi le abita, ma anche “gli stranieri” e l’accoglienza. Ci stiamo muovendo con l’associazione Cercasi un Fine di Cassano, già esperta in organizzazione di progetti di formazione politica simili. Vorremmo offrire una visione più aperta ed accogliente di Chiesa, di civiltà e di politica ai giovani di Corato; cercheremo di far percepire una Chiesa più a misura dei giovani e che si avvicina a loro per offrire un servizio, un’opportunità, un punto sicuro di formazione e scambio politico-culturale: non solo la Messa.

L’idea è quella di condividere coi giovani coratini un percorso di 20 appuntamenti. Tra gli ospiti ci saranno anche professori universitari di filosofia, un magistrato e altre figure di spicco. Ognuno potrà liberamente decidere se prendere spunto o meno dai Testi Sacri, se soffermarsi su tematiche della Dottrina cristiana o destreggiarsi in interpretazioni più aperte ed inclusive dell’attualità».

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 29 ottobre alle 20.45. Inoltre tutti i giorni, dalle 19 alle 21, fino al 28 ottobre sarà possibile registrarsi presso la parrocchia Sacra Famiglia.