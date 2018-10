Crolla il prezzo delle olive, Confagricoltura: «Oggi la quotazione è di 40 euro al quintale»

Come raccontato ieri da CoratoLive.it, la gelata dello scorso inverno sta mettendo in ginocchio diversi territori di Bari, Bat e Foggia, tra questi quello di Corato. Gli ulivi sono in sofferenza e, con loro, un intero settore. Non solo mancano le olive, ma non si vanno nemmeno a potare gli alberi per timore che il gelo possa continuare a provocare danni.

«A risentirne non solo gli imprenditori agricoli, i nostri soci - scrivono da Confagricoltura Bari-Bat - ma anche i braccianti: il rischio è che, con meno lavoro, possano andare persi molti posti di lavoro».



A fotografare la situazione drammatica Luigi Tedone, delegato di zona di Confagricoltura Bari-Bat.

«Un problema molto grave - commenta - la produzione è minima e il prezzo è crollato. Oggi la quotazione delle olive è di 40 euro al quintale, l’anno scorso oscillava tra gli 80 e i 90 euro. È un’emergenza sociale vera, che coinvolge tutto l’indotto. Molti olivicoltori sono in affanno e, ovviamente, ci sono ricadute a livello occupazionale».

Tedone lancia l’allarme anche per il prossimo anno: «non è detto che gli olivi entrino in produzione tra un anno, le conseguenze della gelata potrebbero avere ripercussioni a più lungo tempo».