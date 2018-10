Nella notte fra domani e domenica, alle 3, bisognerà spostare le lancette 60 minuti indietro: si tornerà all’ora solare dopo i lunghi mesi di ora legale. Eppure quest’anno potrebbe essere l’ultimo con «quell’ora in più» per dormire.

La novità. In estate la Commissione Europea ha lanciato un sondaggio per chiedere ai cittadini come giudicano l’ipotesi di fare a meno dell’ora legale. L’80% dei 4,6 milioni di partecipanti si è espresso a favore di questa idea. Va detto, però, che solo lo 0,04 dei voti è stato espresso dagli italiani. Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker ha annunciato «che sarà proposta l’eliminazione del cambio tra ora legale e ora solare»: si va verso l’abolizione dell’ora legale.

Per ragioni geografiche gli stati del Sud Europa, come l’Italia, ottengono benefici superiori agli altri dall’ora legale. Dato che si trovano a circa metà strada fra Polo Nord ed Equatore, la durata delle giornate non varia moltissimo fra estate e inverno. Lo spostamento in avanti di un’ora, quindi, rende sì le giornate più lunghe, ma non in modo tale da avere luce a tarda sera. Nei paesi del Nord Europa, invece, le giornate estive sono di per sé molto dilatate, visto che si trovano più vicini al Polo Nord.

In estate in Italia lo spostamento delle lancette provoca un “allungamento” delle giornate e permette un po’ a tutti di godere di un’ora di luce in più. Avere più luce di sera fa anche risparmiare sui consumi di energia elettrica.

La Commissione ora propone che ogni Stato europeo decida entro ottobre 2019 se vuole adottare per tutto l’anno l’ora solare oppure quella legale. La proposta dovrà comunque essere valutata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea: potrebbero anche decidere di accantonarla. Se la proposta della Commissione passerà, tutti gli stati dovranno decidere se usare durante tutto l’anno l’ora legale o l’ora solare. Due saranno le finestre per cambiare definitivamente il proprio orario e scegliere tra ora solare e ora legale: il 31 marzo 2019 e il 27 ottobre 2019.

Alla vigilia del cambio orario, quindi, la redazione di CoratoLive.it -ha chiesto anche ai coratini cosa ne pensano. Quasi a tutti l’intenzione della Commissione Europea non era sfuggita, ma a pochi piace l’idea di dover scegliere tra una tipologia di orario e l’altra.



A parte i pensionati per cui «ormai, non andando più al lavoro, un’ora vale l’altra» sembra essere desiderio di pochi quello di rinunciare all’ora di luce in più che si riesce a vivere in estate, soprattutto chi lavora fino a tardi la sera.