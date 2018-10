Sono due coratini i campioni italiani di rally aereo dell'anno 2018, disciplina sportiva organizzata con cadenza annuale dall'Aero Club d'Italia e dal Coni. Si tratta di Pasquale Abbattista e Aldo Gammariello, due giovani piloti civili che si sono cimentati nei vari appuntamenti in giro per l'Italia conseguendo i piazzamenti necessari per conseguire il titolo di campioni italiani di rally aereo.

A discapito del nome questa disciplina non consiste in acrobazie o complesse manovre aeree, quanto nella regolarità e precisione di volo a bordo di normali aerei da turismo. Questi aerei vengono privati di tutti i dispositivi digitali di localizzazione e corredati solo di una strumentazione standard che consenta la sola analisi dei parametri di volo principali: velocità, altitudine e prua.

Agli equipaggi vengono quindi consegnate delle buste sigillate nelle quali sono presenti una cartina non aeronautica stradale, una tabella con i punti geografici da individuare sulla cartina e da sorvolare ad un orario ben preciso, le foto dei punti da raggiungere che possono essere corrette o sbagliate e una tabella vuota dove riportare se le foto dei punti siano corrette o meno.

Ogni aereo ha un equipaggio composto da due individui: il pilota e il navigatore. Il ruolo del pilota, nel team coratino assegnato ad Aldo Gammariello, è quello di far volare l'aereo nei parametri di sicurezza, seguire le direzioni indicate dal navigatore e le continue correzioni necessarie a raggiungere con precisione il punto designato, che deve essere sorvolato con un errore inferiore ai 1.000 metri, correggere la velocità di volo per raggiungere il punto dall'orario indicato che prevede la precisione al secondo ed infine effettuare l'atterraggio di precisione, forse il compito più arduo per il pilota, dato che è necessario centrare con il carrello principale una striscia disegnata sulla pista, lunga soli due metri, alla velocità di atterraggio dell'aereo che equivale a circa 120 km/h senza effettuare rimbalzi e senza determinare un rischio per il carrello.

Quest'ultima impresa è riuscita in ben tre occasioni al giovane pilota. Il ruolo del navigatore, assegnato a Pasquale Abbattista, è quello di confrontare costantemente la posizione effettiva dell'aereo con quella prevista sulla carta, indicare quindi al pilota le correzioni da effettuarsi sia dal punto di vista della direzione che della velocità, valutare la quota di sicurezza, riconoscere indizi come incroci, strade, fiumi, necessari a comprendere la reale posizione dell'aereo e il ritardo o anticipo rispetto ai tempi e riconoscere se le foto dei punti siano corrette o scorrette, infine compilare il report di volo con tutte le informazioni su tempi e punti sorvolati. I giudici installano a bordo degli aerei un cosiddetto datalogger GPS che registra costantemente i progressi del volo, senza mostrare alcuna indicazione a bordo. Successivamente al volo, lo stesso logger viene scaricato su un PC e il tracciato analizzato. Vengono assegnate delle penalità in base agli errori commessi e quindi si determina il team vincitore del rally in questione.

«Abbiamo partecipato ai rally di Bari (4° posto), Arezzo (4° posto), Rieti (1° posto), Ravenna (1° posto), Milano (3° posto) e Palermo (1° posto), la nostra tecnica è stata affinata dai primi rally dato che era la nostra prima esperienza. La prima vittoria ci ha lasciati increduli ed emozionatissimi, anche se la gara più avvincente è stata quella di Ravenna dove abbiamo conseguito il primo piazzamento a soli due punti di distacco su 540 dai secondi, per altro gli attuali campioni in carica.

La somma dei piazzamenti ci ha consentito di arrivare al primo posto nella classifica italiana e per questo risultato va certamente ringraziato l'Aero Club di Bari che ci ha formati e istruiti nella professione del pilotaggio e, nella persona del presidente dr. Gianfrancesco Pesce, ha fortemente voluto la partecipazione di giovani piloti a questi importanti campionati. Sicuramente queste gare ci hanno lascito molto a livello di esperienza, meraviglia e anche sogno, dato che quello del pilota nasce fin dai primi anni come un sogno da inseguire. La nostra gratitudine va alle nostre famiglie, ai nostri amici e a tutti coloro che ci hanno incoraggiato e sostenuto, poiché in questo ambito il fattore umano gioca un ruolo essenziale e a volte anche difficile da cogliere per chi non si occupa di questo ambito. L'amicizia e l'intesa che c'è tra noi ci ha consentito di procedere come un team dall'inizio alla fine, in un ambiente ad alto stress, dove tutto avviene molto rapidamente e le decisioni vanno prese con precisione e determinazione, diversamente il risultato sarebbe stato sicuramente ben peggiore».

Un ultimo «sentito ringraziamento» conclude Pasquale va «a Chiara, a cui devo la scelta di aver intrapreso questo percorso di vita e a cui dedico questo risultato. L'aviazione civile non è solo fredda tecnologia, metodo e dedizione ma anche un sogno romantico da condividere con le persone che ci affiancano nella vita e nel quale non smettere di credere. Ritengo che solo con questo spirito si possa condurre questa carriera con la giusta motivazione e perseguendo le giuste finalità».