“Dicembre Coratino 2018”, il Comune apre alle proposte dei cittadini

È in programma anche quest’anno l’allestimento del cartellone unico per gli appuntamenti del “Dicembre Coratino”. Sul sito ufficiale del Comune è stato pubblicato un avviso rivolto a chi è interessato a proporre «manifestazioni, iniziative ed eventi». Associazioni, enti o agenzie possono far arrivare la propria proposta entro e non oltre il 16 novembre.

L'apposito modello (scaricabile cliccando qui), opportunamente completato, deve essere presentato direttamente all'Ufficio Protocollo che si trova al primo piano del Palazzo di Città o trasmesso all'indirizzo pec egov.corato@cert.poliscomuneamico.net.

Il Comune darà riscontro «esclusivamente alle proposte meritevoli di accoglimento che saranno calendarizzate in un unico programma» senza «alcun obbligo nei confronti di chi ha presentato proposte che poi risultino non ammesse».