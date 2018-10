Stop alla poliomelite, in sala verde la giornata mondiale “end polio now”

Eliminare del tutto la poliomelite finanziando la fornitura di vaccini per i neonati dei paesi in via di sviluppo e assistendo sul campo per costituire il braccio volontario dell’alleanza mondiale contro la malattia. È questo l’obiettivo che si pone il Rotary Club Corato, in interclub con i Rotary Club Bisceglie, Bitonto Terre dell’Olio e Molfetta.



Per ricordare che dal 1985 il Rotary International ha lanciato il Programma Polioplus - uno dei più ambiziosi programmi umanitari intrapresi da una associazione senza fini di lucro - il Club ha organizzato un appuntamento nella Sala Verde del Comune mercoledì 24 ottobre alle 18.30, in occasione della giornata mondiale “end polio now”. Dei dettagli di questo progetto parlerà Zora Del Buono, pediatra, neonatologa e rotariana, già presidente della Commissione Infanzia del Rotary.

«Mentre il Rotary si preoccupa di eradicare la polio nei paesi in via di sviluppo - scrivono dal club di Corato - nei paesi industrializzati come il nostro dove i vaccini sono gratuiti per tutta la popolazione, le fake news che circolano sui social stanno seminando il panico tra i genitori riducendo le coperture vaccinali e rischiando il ritorno di malattie ormai scomparse da tempo quali la polio, la difterite. Zora Del Buono aiuterà a capire l’importanza della prevenzione e non solo di quella vaccinale, parlerà di quanto siano importanti l’ambiente e l’alimentazione soprattutto nei primi mille giorni di vita per assicurare un futuro di salute.Per ricordare ai giovani la gravità della poliomelite l’attrice Beatrice Gallo reciterà un brano sull’argomento. A conclusione il Trio Phoné, composto da Roberta Ubaldo al pianoforte, Corrado Roselli al violino e Anila Roshi al violoncello, eseguirà musiche di Van Goens, Pierné, Tchaikovsky e Mendelssohn».