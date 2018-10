Venditori abusivi al mercato, le associazioni di categoria: «Situazione gravissima»

Corato «ha visto un aumento esponenziale della presenza di venditori abusivi che esercitano in aree non destinate alla vendita». A dirlo sono i rappresentanti delle associazioni di categoria dei venditori ambulanti che hanno giudicato la situazione «intollerabile e gravissima».



A nome delle Sigle ha parlato il rappresentante andriese Savino Montaruli: «ormai siamo in una condizione di caos che sta alimentando una tensione sociale gravissima che se non controllata e tenuta a bada rischia seriamente di sfociare in una rivolta di massa.

È assolutamente inconcepibile ed inaccettabile che si possa tollerare situazioni così diffuse e così radicate di abusivismo commerciale, di vendite di prodotti al di fuori di qualunque norma, anche di tutela del consumatore. Non posso accettare che trascorriamo intere giornate, settimane, mesi per mettere in sicurezza le aree mercatali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e circolari ministeriali per poi veder vanificare il nostro lavoro.

Quando un soggetto non autorizzato occupa aree pubbliche all’interno del mercato, come i marciapiedi, che non sono destinate ad attività di vendita ma devono restare nella libera fruizione del pubblico allora significa che si sono superati tutti i limiti ed è inaccettabile che ciò possa accadere nell’indifferenza generale.

Il mercato di Corato deve ritrovare la sua dignità ed essere ciò che è stato nel tempo, un modello sia dal punto di vista dei controlli che per l’ordine e la disciplina, anche dal punto di vista del corretto comportamento in materia ambientale.

Allora cosa sta accadendo a quello che era un modello di mercato? Sicuramente il tempo ha distrutto una delle principali caratteristiche di quel mercato cioè il fatto che si svolgeva nel pieno centro e vedeva la fruizione di un eccezionale numero di cittadini, di consumatori e di utenza proveniente anche da altri Comuni delle province limitrofe.

Dalla data del suo trasferimento quel mercato è progressivamente decaduto fino alle estreme conseguenze di oggi. Le proposte ci sono, le idee sono state reiteratamente avanzate e messe sui tavoli di concertazione e non si può pensare di continuare a portare alla definitiva estinzione o peggio alla chiusura per mancanza di rispetto delle norme e per declassamento un mercato, quello di Corato, che potrebbe invece tornare ad essere, in centro, un presidio culturale, di offerta economica ed emblema storico della splendida città di Corato che non merita questo degrado crescente.

La presente nota stampa - ha concluso Montaruli - viene formalmente inviata alla dott.ssa Rossana Riflesso, nella sua qualità di vice-prefetto Vicario di Bari e soprattutto di Commissario Prefettizio della città di Corato, le cui capacità ed esperienze conosco personalmente e che sono certo darà seguito alla nostra richiesta di incontro urgente da tenersi, preferibilmente, in orario pomeridiano il più presto possibile per pianificare, organizzare e stabilire un cronoprogramma di interventi non più procrastinabili».