Parco Alta Murgia, tre concorsi per premiare eccellenze e innovatività

Ancora pochi giorni per partecipare ai tre bandi del Parco dell’Alta Murgia. Per la “Maratona delle Idee”, che si terrà si terrà il 9 novembre, c’è tempo fino al 5. “I primi 100” e il concorso foto&videomaking scadono, invece, il 9 novembre 2018.

Maratona delle idee:

Una gara per diventare protagonisti. Un concorso di idee per mettersi in gioco e proporre un proprio progetto imprenditoriale.

Niente più alibi! Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia si apre al territorio e alle idee che in esso germogliano, e con la Maratona delle Idee – Green Jobs nelle Aree Protette invita i giovani dai 18 ai 40 anni non ancora compiuti, residenti o meno in uno dei 13 Comuni del Parco, a mettersi in gioco con le proprie idee, al fine di creare opportunità per se stessi e per il territorio nei settori d’interesse dell’ecosistema Alta Murgia.

L’Avviso Pubblico è rivolto, inoltre, a “imprenditori esperti”, associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni, Aziende Amiche del Parco che mirino all’occupazione giovanile e all’inclusione giovanile sociale affiancando un giovane nello sviluppo della propria idea all’interno di uno dei Comuni del Parco.

I Primi 100:

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, vuole premiare I Primi 100, ossia le cento aziende virtuose operanti nel territorio che hanno svolto, e continuano a svolgere, la loro attività nel rispetto della tutela dell’ambiente (ad esempio attraverso l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili con conseguente risparmio energetico, raccolta differenziata, contratti di lavoro nazionali per i propri dipendenti, produzione e vendita di prodotti biologici preferendo mercati a km zero e promuovendo una cultura ecologica).

Il riconoscimento mira a sancire l’appartenenza al Parco non solo in termini geografici, ma anche per la condivisione dei valori. L’Ente Parco intende, in questo modo, riannodare il legame a doppio filo con le persone e le aziende che contribuiscono a mantenerlo un luogo di altissimo interesse naturalistico.

E se il Parco tutela e valorizza i beni comuni, non si può non riconoscere l’impegno di chi ci vive e opera lasciando la propria “impronta ecologica” nei settori in cui opera (dall’agricoltura alla ristorazione/ristoro, dalla ricettività alla vendita fino ai servizi di comunicazione).

“U parc sim nu” deve diventare lo slogan fondante di quella rigenerazione dei valori identitari che ricostruiscono la fiducia tra l’Ente, il territorio e chi vi opera.



Concorso foto&videomaking:



Nel segno dell’antico proverbio “L’acque che non ha fatte in gile stè!”, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia promuove un concorso dedicato all’arte video e della fotografia che narri la popolazione rurale attraverso i propri valori.

“La ruralità tra cibo, territorio e innovazione” è il tema che il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha voluto dare al Calendario del Parco 2019per mettere in risalto l’ampio e articolato insieme di valori naturali e culturali, atmosfere suggestive e testimonianze storiche uniche nel proprio genere ed identificabili nelle architetture, nelle bellezze paesaggistiche, nell’artigianato di qualità, nelle eccellenze enogastronomiche, nella biodiversità ma soprattutto di essere una comunità.

L’obiettivo è quello di scoprire le relazioni umane che si intrecciano “tra cibo, territorio e innovazione” narrando la popolazione rurale attraverso i valori del cibo, dei mestieri, delle usanze e degli ambienti naturali e rappresentando il territorio del Parco (con le persone che lo vivono) come espressione culturale e sociale vissuta in forma artistica.