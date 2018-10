Leggere per stare meglio: nell’ospedale Giovanni XXIII nasce la biblioteca dei più piccoli

Ci sarà anche il contributo di Granoro a rendere ancora più accoglienti e funzionali i reparti dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari. “Aiutaci a Crescere. Regalaci un Libro!” è infatti l’iniziativa solidale delle 200 librerie “Giunti al Punto” alla quale Granoro ha aderito con entusiasmo: dal primo al 31 agosto 2018, con l’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” - in tutte le librerie Giunti al Punto è stato possibile donare, in piena libertà di scelta, libri alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie o ai reparti pediatrici.



Il 16 ottobre presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, Granoro ha donato ufficialmente una bibliotechina per l’infanzia (un kit completo di libri dai 6 agli 11 anni): l’iniziativa, promossa attraverso la collaborazione dell’Associazione di volontariato “Libri su Misura onlus” (attiva nella promozione della lettura nei reparti pediatrici di Bari e in particolare nel reparto Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, del Giovanni XXIII e dell’Ospedale S. Paolo), si inserisce nella positiva esperienza del 2017, anno in cui sono stati raccolti più di 233mila volumi, raggiungendo oltre 20mila scuole primarie, che hanno potuto arricchire in modo significativo le proprie biblioteche di classe contribuendo, oggi, alla formazione dei lettori e dei cittadini di domani. In 8 anni è stato possibile raccogliere e donare oltre un milione e duecentomila libri, volumi preziosi che hanno arricchito non solo le scuole ma anche gli ospedali pediatrici e nelle biblioteche.

«Sostenere la donazione di libri – affermano gli organizzatori - vuol significare progettare insieme un percorso di crescita e di benessere dei nostri ragazzi. Allestire e sviluppare una biblioteca rappresenta la realizzazione di un servizio ricreativo ed educativo, nell'ottica di una sempre maggiore tutela del bambino. Con l'aiuto delle donazioni potremo migliorare i risultati ottenuti e il lavoro svolto nelle scorse edizioni in favore dei bambini e della lettura».