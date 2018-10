Euterpe, l’esordio è con l’omaggio ad Astor Piazzolla

Da lunedì 15 a domenica 28 ottobre il Teatro Comunale ospiterà la 20esima edizione del concorso internazionale di musica “Euterpe”, promosso dall'omonima associazione culturale, con la direzione artistica di Francesco De Santis e la collaborazione di Regione Puglia, Comune di Corato, Europarc, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, E-Venti del parco, Fondazione Puglia, Rotary Club Corato e con il sostegno di numerosi partner privati.

Il concorso coinvolgerà oltre 200 musicisti provenienti da tutta l'Italia e da Cina, Giappone, Corea del Sud, Russia, Ucraina, Repubblica Ceca, Polonia, Francia, Ungheria, Austria, Croazia, Germania, Inghilterra, Olanda, Israele, Brasile che si esibiranno per aggiudicarsi le borse di studio previste per circa 9mila euro e la possibilità di tenere concerti offerti da importanti istituzioni italiane e straniere. La partecipante più giovane è una cantante statunitense di soli 9 anni. I partecipanti saranno giudicati dalle giurie presiedute dalla compositrice Teresa Procaccini e dal pianista Roberto Cappello. Il calendario dettagliato del concorso che, come sempre, sarà aperto al pubblico degli appassionati e cultori della grande musica è disponibile sul sito ufficiale Concorsoeuterpe.it



Lunedì 15 ottobre la serata d'apertura prenderà il via alle 19 con l'inaugurazione di Nmrphs, personale di Gregorio Sgarra con performance di Giuseppe Mintrone promossa da CoArt Gallery a cura di Alexander Larrante con contributo critico di Nicola Zito. Sarà aperta anche la Mostra di Liuteria del Maestro Bruno di Pilato. A seguire, dalle 20.30 (ingresso 6 euro), il Teatro ospiterà il concerto per due pianoforti con Domenico Balducci e Rosario Mastroserio che eseguiranno un programma interamente dedicato ai tanghi e alle composizioni del musicista argentino Astor Piazzolla, scomparso nel 1992. Domenica 21 (ore 20.30 - ingresso 6 euro) e domenica 28 ottobre (ore 19.30 - ingresso 6 euro), novità di quest'anno, si terranno due concerti con i vincitori delle varie sezioni. La prima serata sarà dedicata a canto, fisarmonica, musica da camera e archi. Quella conclusiva al Concerto di Gala con i vincitori della sezione pianoforte. Abbonamento per i tre concerti 12 euro (info e prenotazioni 3477169348 - 3203128622).

«La nostra ormai ventennale manifestazione, portata caparbiamente avanti tra mille ostacoli e difficoltà, si afferma sempre più un grande evento di caratura internazionale, capace di attrarre interesse da ogni angolo del mondo» commenta il direttore artistico Francesco De Santis. «Siamo soddisfatti delle adesioni pervenute e pronti ad accogliere i concorrenti – aggiunge - I loro familiari ed insegnanti, nel segno della musica e a far vivere loro una esperienza speriamo indimenticabile».

A suggellare l’ormai consolidata considerazione a livello internazionale è giunta quest’anno una lettera d’interesse da parte di Silvia Corbetta coordinatrice editoriale di Sky Classica Hd (Canale 136). Una troupe guidata da Lorenzo Taidelli, direttore editoriale di Classica Portrait, casa di produzione specializzata nella realizzazione di video professionali per la musica classica, sarà a Corato per alcuni giorni per realizzare un servizio di circa 12 minuti sul concorso che andrà in onda successivamente sul canale 136 della piattaforma.