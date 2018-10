Misericordia e Gifes in piazza per “Questioni di cuore”

Sono tutte “Questioni di cuore” quelle che verranno affrontate domenica 21 ottobre in piazza Cesare Battisti. In prima linea ci sarà la confraternita Misericordia Corato, in collaborazione con Gifes, il Centro di formazione Irc.



L’iniziativa è pensata in occasione dell'acquisto dei nuovi mezzi, si propone come una vera e propria giornata di sensibilizzazione in concomitanza con l’edizione 2018 della campagna “Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare”.

Il programma dettagliato

Ore 9.00, raduno in piazza Cesare Battisti

Ore 9.30, celebrazione della Santa Messa

Ore 10.30, benedizione dei mezzi.

Ore 18.00 - 21.00, illustrazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare accompagnate da proiezioni di immagini, filmati illustrativi e fiabe multimediali per bambini seguiti da esercitazioni pratiche con un istruttore Irc.