Nuovo disco per i Tiromancino, oggi il firmacopie in città

Oggi torna in città Federico Zampaglione: dalle 19.30 sarà ospite di Sonicart B-Side organizzato in occasione dell'uscita del nuovo album "Fino a qui", disponibile in cd e vinile. Per incontrare una delle band italiane più apprezzate è possibile richiedere il pass nel punto vendita della stessa libreria.



“Fino a qui” è composto da quattro brani inediti e dodici tra le canzoni più significative della band interamente risuonate, riarrangiate e reinterpretate da Federico Zampaglione.

Ad accompagnare i Tiromancino, in questo nuovo viaggio musicale, ci sono Jovanotti, Biagio Antonacci, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Alborosie, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Elisa e Mannarino, Thegiornalisti e Calcutta.

Oltre ad alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano, presente nel disco anche un cameo della piccola Linda Zampaglione che canta sulle note di “Immagini che lasciano il segno”.

«Questo per me non è un disco. È un insieme di pensieri, emozioni, amori, ricordi, canzoni, amici e tanto altro – racconta Federico Zampaglione - Le tracce contenute sono come pagine di un lungo diario, tenuto negli anni, ma che racconta anche l’oggi... Fino a qui».