Spettacoli e non solo: il teatro comunale pronto ad accogliere le iniziative dei privati

Anche in questa nuova stagione, il teatro apre le porte a spettacoli ed eventi che vadano oltre il cartellone allestito dal Comune il collaborazione con il Teatro pubblico pugliese.



Per questo «al fine di predisporre idoneo calendario di eventi» è possibile «produrre richiesta di utilizzo del Teatro Comunale avvalendosi esclusivamente dell'apposito modulo scaricabile cliccando qui» si legge sul sito istituzionale.

Il teatro sarà fruibile a partire dal 16 novembre e sino al 15 giugno, compatibilmente con le giornate non impegnate dalla rassegna teatrale.

Il modulo per la richiesta potrà essere presentato a mano consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo sito al primo piano del Palazzo di Città o trasmesso all'indirizzo pec: egov.corato@cert.poliscomuneamico.net . Le domande saranno istruite secondo quanto disposto dal "Regolamento Comunale per la concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale".