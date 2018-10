Visite gratuite e screening, a scuola torna "Il Tuo Respiro in un Soffio" Copyright: n.c.

Scendono ancora una volta in campo i volontari dell'associazione “Salute e Sicurezza”. Ieri mattina, con la presentazione del progetto "Il Tuo Respiro in un Soffio", sono iniziate per loro le attività progettuali 2018/2019.

I primi ad aver avuto la possibilità di scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa sono stati gli studenti del liceo “Oriani” e dell’istituto “Tandoi”, entrambi diretti dalla preside Angela Adduci. A seguire lo stesso progetto verrà presentato in altre scuole.

L’iniziativa, ormai cara alla città, è finalizzata alla sensibilizzazione e prevenzione delle patologie cardio-respiratorie. Una volta ottenute le adesioni degli alunni delle prime classi, attraverso il consenso firmato dai genitori, i medici e gli infermieri dell’associazione potranno effettuare visite pneumologiche, esami spirometrici, visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi. Ad incontrare gli studenti, così com'è stato ieri, per tutto il percorso del progetto sarà il personale professionale qualificato e specializzato dell’ospedale di Corato nonché i soci della onlus.

L’obiettivo è quello di promuovere stili di vita salutari, orientare i giovani verso una cultura che favorisca lo sviluppo di una corretta alimentazione e di un'abitudine al movimento. Al termine del progetto le singole famiglie riceveranno copia degli esiti delle visite mediche effettuate.