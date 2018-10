Prevenire e controllare. Con questi due obiettivi è stato concepito l’acquisto dell’etilometro che, da oggi, è in dotazione alla polizia locale. Questa mattina, nella Sala verde del Comune, è stato presentato alla città. Presenti, oltre al sindaco Mazzilli, l’assessore alla polizia municipale Pasquale Tarricone e il comandate Paolo Milillo.

I test eseguiti grazie all’etilometro Lion Intoxilyzer 8000 avranno la stessa valenza del prelievo del sangue: serviranno a stabilire, in breve tempo, se i conducenti hanno assunto quantità di alcool superiori a quelli concessi dalla legge.

«In presenza di un sinistro stradale, diventa decisiva la tempestività con cui si esegue il controllo: la curva del tasso alcolemico varia nel giro di poche ore per questo la rilevazione deve essere immediata. L’etilometro si va ad aggiungere a quelle valutazioni che è possibile fare anche senza strumentazioni specifiche, diventa fondamentale in fase di giudizio da parte del giudice» ha spiegato Milillo.

L’etilometro è stato comprato utilizzando un parte delle entrate ricavate dalle sanzioni elevate per le violazioni del codice della strada. Una volta all’anno è soggetto a revisione e, in quel periodo, l’azienda fornitrice lo sostituisce con un apparecchio identico. «Possederlo significa poter pensare a rendere finanziabili dei progetti che ne garantiscano l’utilizzo in fasce orarie più ampie» ha aggiunto Mazzilli, in risposta a chi riflette sul fatto che dopo le 22 – fascia oraria in cui è più probabile che si possano individuare conducenti in stato di ebbrezza - i vigili urbani hanno terminato il proprio orario di servizio.

«Le nuove generazioni iniziano ad avere una certa sensibilità sul tema - ha commentato Tarricone - Spesso ci sono comitive in cui c’è sempre almeno una persona che si astiene dall’alcool per poter guidare in sicurezza». E in questo solco l’amministrazione vorrebbe far andare la percezione dell’etilometro: «come un ulteriore passaggio verso “la modernizzazione” e “l’attrezzamento”, per interpretare al meglio il ruolo della polizia locale. Questo strumento si aggiunge agli altri già utilizzati nell’ottica della prevenzione, non per affliggere o fare cassa» secondo il sindaco Mazzilli.

Alla vigilia della fine del suo mandato, a causa delle dimissioni protocollate a seguito della crisi amministrativa, il primo cittadino ha colto l’occasione di questa mattina per elencare gli obiettivi raggiunti in questo settore specifico: «guardo con orgoglio questo strumento salvavita - ha detto - è il frutto di una strategia, di una politica che sceglie secondo la valutazione delle priorità. In questi quattro anni e mezzo, abbiamo rinnovato il parco macchine della polizia municipale, utilizzando la formula del noleggio a lungo termine e abbiamo attivato la videosorveglianza. Abbiamo rimesso in funzione l’impianto radio, utilissimo in situazioni di emergenza.

Purtroppo io non ci sarò ma è di prossima pubblicazione il bando per l’ampliamento della rete di videosorveglianza, arriveranno altre 60 telecamere con una tecnologia ancora più al passo con i tempi, in programma c’è l’estensione dell’attuale ztl, con altri sette varchi lungo il corso cittadino».