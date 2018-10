Il Politecnico premia Ilenia Di Gennaro: «Miglior laureato in architettura dell'anno»

Con un anno di ricerca, studio e progettazione per dare nuova vita alle coste dell’Albania che - fino a poco tempo fa - erano presidiate dai militari. Così Ilenia Di Gennaro è riuscita a scrivere la tesi di laurea che le ha permesso di vincere il premio intitolato alla memoria del "Prof. Pilade Foti".

Ad assegnarle il riconoscimento nei giorni scorsi è stato il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, nell’aula magna Attilio Alto, durante le sedute di laurea del Dicar.

«Il premio è stato attribuito al miglior laureato in architettura degli ultimi 12 mesi» scrivono dal Politecnico, per «ricordare il prof. Foti, docente di alto profilo del Politecnico di Bari, inquadrato nel Settore scientifico disciplinare Icar 08 (Scienza delle Costruzione), prematuramente scomparso due anni fa all’età di 46 anni». Laureato presso lo stesso Politecnico, Foti ha sempre svolto il suo ruolo di docente presso i corsi di laurea prima della facoltà di architettura e poi del dipartimento di scienze dell'ingegneria civile e dell'architettura.



Il premio «nasce con l'intento di sostenere studenti capaci e meritevoli che abbiano conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in architettura presso il Politecnico di Bari e che nel percorso di studio abbiano dimostrato un particolare interesse alle tematiche della scienza delle costruzioni» si legge nel bando. La borsa di studio, del valore di mille euro, è stata istituita su iniziativa e con fondi messi a disposizione dal signor Giuseppe Pistone, amico del defunto docente ed assegnata attraverso un concorso per titoli.

Soddisfatta Ilenia Di Gennaro: «uno dei requisiti fondamentali del bando era avere la media dei voti nelle materie inerenti quel settore disciplinare (Icar 08) superiore a 27. Nell'elaborazione del punteggio si è tenuto conto del voto di laurea e della media di tutti gli esami. La commissione ha valutato anche la tesi di progettazione, esito di un lavoro di gruppo durato quasi un anno, dal titolo "Praesidia: insediamenti militari costieri in Albania".

Dopo una fase di ricerca iniziale, sono stati affrontati i temi della dismissione del patrimonio militare e della rigenerazione ambientale per arrivare all'elaborazione di ipotesi progettuali per alcune aree, in passato presidiate, assunte come occasione di risanamento e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico di una nazione in forte crescita.

Per me è stato un onore omaggiare simbolicamente la memoria di un professore con il quale ho avuto il primo approccio didattico ad una materia tanto ostica quanto affascinante come la scienza delle costruzioni (temutissima da noi architetti). Mi sono commossa nel vedere, durante la cerimonia di consegna, gli occhi della professoressa Diaferio che brillavano, fieri di suo marito, di quanto è riuscito a trasmettere nella formazione dei suoi studenti, e forse anche di me».