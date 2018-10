Da Corato a Riace per Mimmo Lucano, la manifestazione per il «sindaco che accoglie» Copyright: CoratoLive.it

Ieri, a Riace, c’erano anche i coratini. Tra loro ci sono persone che, ormai da anni, si impegnano in prima persona per tradurre in gesti concreti la parola accoglienza e restituire senso e sostanza al termine integrazione. Le loro voci si sono unite a quanti chiedono la libertà per Mimmo Lucano, il sindaco che ha aperto le porte della città ai migranti creando un modello che - forse - fa paura. Sulle spalle del primo cittadino di Riace pesa l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.

«Chiediamo due cose - ha detto il giovane Kader, coratino di adozione e africano per nascita (clicca qui per la videointervista realizzata a Corato), dal palco della manifestazione - Che si rifletta sul modello Riace, lo si studi per capire come replicarlo e migliorarlo. E poi che, tutti insieme, si chieda la candidatura di Mimmo Lucano al Nobel per la pace: è un dovere morale per tutti noi».

Nel video, l’intervista al papà del sindaco di Riace, realizzata grazie al docente Eliseo Tambone. Alla dolcezza di un padre anziano che vede suo figlio costretto ai domiciliari, si aggiunge la consapevolezza di un uomo che nella vita ne ha viste tante: «si va a punire una persona che fa del bene invece di vedere dove c’è il marcio».

A manifestare in corteo hanno sfilato i rifugiati di Riace e dei pesi del circondario, comitati, associazioni, sindacati come l'Usb, i cobas, la Cgil, partiti come Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, comitati e associazioni studentesche, ong locali e nazionali, gli ambientalisti, le femministe, le associazioni antimafia e - soprattutto - tanti cittadini non organizzati.



Il racconto dei coratini. «Eravamo 17 coratini, compreso Kader, che ormai vive a Corato da tempo. Siamo venuti in pullman in compagnia di persone ruvesi, terlizzesi e molfettesi, ed anche con le auto. Abbiamo deciso di esserci per esprimere da un lato tutta la nostra indignazione e preoccupazione perché nella Locride agli arresti domiciliari c’è un uomo giusto, che non ha debiti, non ha rubato soldi pubblici da dover restituire allo Stato, che ha speso 20 anni della sua vita per accogliere e aiutare gli ultimi della terra, i senza diritti. È stato incarcerato mentre c’è chi usa le bombe è libero: tre settimane fa, lo ricordiamo, il sindaco di Camini Pino Alfarano ha subito un attentato.

Dall'altro lato siamo qui anche per mostrare concretamente a Lucano che non lo lasciamo solo, vogliamo essere al suo fianco, assieme a tantissime persone che oggi manifestavano in altre città: Bitonto, Napoli, Torino, Parigi, Los Angeles. Eravamo oltre 5mila persone. Abbiamo manifestato in un clima sereno, pacifico, potremmo dire "fraterno", gioioso, molto allegro. Una situazione davvero distesa, con tanti giovani presenti: è il segnale che possiamo sperare per un futuro migliore».

E, a proposito di Mimmo Lucano, Tambone riflette e scrive: «ecco il paradosso: stare dalla parte della legge e violare diritti e dignità umani oppure stare dalla parte dell'uomo e violare la legge? La prima opzione è legittima ma immorale, la seconda illegittima ma morale. Comunque si scelga è sempre presente una mancanza.

Mimmo Lucano ha scelto la mancanza minore in vista del bene più grande: la dignità dell'uomo. Si può agire stando dalla parte della legge, come per esempio Eichmann, ed essere contro gli uomini oppure si può agire contro la legge, come per esempio Gesù che compiva miracoli di sabato, ed essere dalla parte dell'uomo. Perciò io, come uomo, come cittadino, come professore e come cristiano sto dalla parte di Mimmo Lucano, anche e ammesso che abbia agito contro la legge».