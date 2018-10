Raccolti 4mila euro per le “Famiglie Sma”: «Grazie Corato»

Gratitudine e speranza. Sono queste le due parole che sintetizzano al meglio tutto quello che Chiara Mazzilli e i suoi genitori portano nel cuore. Sabato e domenica della scorsa settimana, insieme a tanti altri volontari, sono stati in piazza Cesare Battisti per incontrare chiunque volesse capire di più a proposito della Sma, l’atrofia muscolare spinale. In tanti hanno accolto l’invito ed hanno fatto sentire loro vicinanza e sostegno: sono stati raccolti ben 4mila euro che, come annunciato, sono stati devoluti all’associazione Famiglie Sma. Bastava un piccolo contributo per portare a casa la bellissima “Scatola dei sogni 2018” oltre al ricordo del sorriso di Chiara che, nonostante qualche decimo di febbre, ha passato le due giornate a colorare e giocare con i bimbi che passavano a trovarla.



«Quello raggiunto è un risultato importante per cui desideriamo ringraziare tutti – commenta papà Giuseppe – In primis la scuola che Chiara frequenta, il circolo “Fornelli”, diretto dalla preside Rosella Lotito, le maestre Angela Diaferia, Pina Bucci e Pina Varesano. Tutta la popolazione scolastica ci ha fatto sentire accompagnati in questo tentativo di offrire sostegno alle famiglie che, come noi, ogni giorno combattono per dare ai loro figli una possibilità in più. Il denaro raccolto, infatti, servirà a far andare avanti la ricerca scientifica e rendere possibile la somministrazione del costoso farmaco contro la Sma».

Messo in archivio questo risultato, i genitori guardano al futuro: «la sede nazionale dell’associazione Famiglie Sma ci ha fatto i complimenti per la somma raccolta e ci ha caricati di entusiasmo per pensare alla prossima iniziativa. Il nostro obiettivo è quello di far comprendere a tutti cosa è la Sma, per questo speriamo di poter organizzare presto una nuova occasione in cui ad esprimersi possano essere i medici che hanno in cura la nostra piccola Chiara. Il riscontro avuto dal video realizzato dalla redazione di CoratoLive.it nel presidio di riabilitazione di Quarto di Palo intitolato a “Mons. Di Donna” grazie alla disponibilità della fisioterapista Daniela Tortelli ci fa capire che quella è la strada giusta da percorrere. Ogni gesto, anche di solidarietà, deve partire dalla consapevolezza: noi faremo del nostro meglio, anche per chi scopre di dover combattere questa guerra».