Eccellenza e gusto, “I Percorsi del Vino” arrivano in piazza Di Vagno

Pro Loco Quadratum, Ais Puglia, Ipc Luciano Tandoi, con il patrocinio del Comune di Corato e Unpli Puglia organizzano la seconda edizione de “I Percorsi del Vino”: un viaggio unico alla scoperta dell’enogastronomia della nostra terra. L’iniziativa, in programma per domani (sabato 6 ottobre) in piazza di Vagno, ha come obiettivo la destagionalizzazione dell’offerta turistico culturale e si inserisce in un periodo che affascina per la sua attrattiva dal punto di vista enogastronomico per la nuova produzione vinicola.



L’iniziativa è volta ad una azione di conoscenza e consapevolezza di quella che è la produzione di eccellenza dei vini pugliesi e dei sapori autunnali. Sono circa 35 le cantine pugliesi in rassegna, con ben 80 etichette in degustazione di vini rossi e rosati, oltre a stand di degustazione di prodotti dell’eccellenza culinaria pugliese che si potranno degustare con l'acquisto di un kit degustazione.

Il programma suddivide la manifestazione in due momenti: a partire dalle 19 avrà luogo il convegno dal titolo “Il Vino, la cultura della qualità e del territorio” a cui seguirà un workshop di avvicinamento al vino a cura dei Sommelier Ais Puglia. A partire dalle 20 sarà aperto il percorso di degustazione con l’itinerario dei banchi d’assaggio wine & food. Le degustazioni vinicole saranno curate dai sommelier Ais Puglia. La serata è accompagnata da musica e intrattenimento a cura della band “Ragazzi per Bere” con rielaborazione dei brani più celebri del repertorio swing e arrangiamenti personalizzati di autori intramontabili della musica italiana dagli anni 30 agli anni 60.