Per «togliere a Ferrotramviaria la gestione della Bari nord»: raccolte oltre 2500 firme

Sono già oltre 2500 le firme raccolte per chiedere al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli di revocare la concessione per la tratta Bari-Barletta alla società Ferrotramviaria spa. La sottoscrizione sul portale Change.org è quella indetta dall’Astip (Associazione strage treni in Puglia).

«Il 12 luglio del 2016 - scrivono i rappresentanti dell’associazione - sulla tratta Andria Corato, nello scontro frontale tra due treni, persero la vita 23 persone e 51 rimasero ferite. Quella tratta a binario unico era sprovvista di qualsiasi dispositivo di sicurezza, se non il blocco telefonico che secondo l'Ansf è un sistema di sicurezza obsoleto. Le chiediamo come si possa ancora oggi avere fiducia in questa società i cui vertici sono indagati per reati a vario titolo tra cui disastro ferroviario e omicidio colposo. L'intera comunità di Bari e Barletta risulta ancora allo sbando: studenti e pendolari per raggiungere scuole e uffici devono prendere bus da Andria fino a Ruvo per poi proseguire in treno fino a Bari, e questo è solo un esempio dei tanti disagi che si vivono giornalmente».

Perché la petizione?

«Il recepimento della direttiva europea 34/2012 divenuta dm nell'agosto del 2016 - spiegano - dà pieno potere al Ministro di poter revocare la licenza per inadempienza. Chiediamo di prendere provvedimenti seri al più presto per fare in modo che questa parte di Regione non continui ad essere spaccata in due parti distinte dal 2016, anno in cui il disastro ferroviario ha cancellato per sempre e in modo tragico 23 vite».