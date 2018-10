La Caritas cerca volontari: «Aiutiamo i bimbi nello studio per combattere il disagio sociale»

«Anche solo un’ora a settimana». La Caritas cittadina riparte dai piccoli gesti di solidarietà per proseguire nella missione di carità che svolge sul territorio.

Oggi, alle 19, la sede di via Don Minzoni (l’ex chiesa del Sacro Cuore) aprirà le sue porte a quanti vorranno rendersi disponibili per seguire i bambini bisognosi nello svolgimento dei compiti, a «chiunque voglia donare un po’ del suo tempo».



«La necessità nasce dalle richieste giunte da varie famiglie - dichiara Cosimo Iurilli, responsabile della Caritas cittadina - Partiamo dalla consapevolezza che sul lungo periodo l'istruzione è uno strumento importante per combattere il disagio sociale. Come comunità ecclesiale e sociale investiamo nel futuro dei più piccoli, non vogliamo solo occuparci dei bisogni materiali immediati di chi si rivolge a noi».