Si intitola "Il cantico dei rifiuti" e racconta, come solo l’arte sa fare, tanto l’importanza delle radici quanto quella del volo. A realizzarlo è stata l’artista coratina Beatrice Capozza, invitata al festival "Giardini delle Esperidi" di Zagarise, in Calabria.



Com’è nata questa occasione?

«Grazie a Daniela Maggiulli ed alla comunità della Casa della poetessa di Riace, a sua volta invitata nel bellissimo festival di Zagarise. In estate ho realizzato un altro ulivo proprio a Riace, da lì l’idea di proporlo alla direzione artistica dopo un attento studio dei luoghi». Sinuosi, a tratti simili a dei danzatori, gli ulivi - non a caso - sono una costante nella produzione pittorica di Beatrice Capozza.

In questa occasione dove è stato realizzato?

«Su un muro carico di significato, quello dell’Isola Ecologica di Zagarise. Lì dove il rifiuto si fa risorsa, si trasforma in concime e viene ridistribuito. Il centro di raccolta è all’avanguardia, circondato da ulivi e a poche decine di metri da un frantoio. Per questo "Il cantico dei rifiuti" ha trovato subito casa».

Oltre alla natura, cosa racconta?

«Racconta la natura dell’uomo, oltre quella della terra. Gli uccelli che svolazzano sono il simbolo dei migranti, della nostra e delle altre epoche. Quelli stanziali, invece, ricordano la presenza delle comunità capaci di accogliere: come quella di Riace e come quella che ho incontrato a Zagarise. Mi hanno accolta da subito, facendomi sentire a casa». Non è stata scelta a caso la frase che completa il murale: «dai nostri fianchi nasce il nuovo mondo». Del resto l'opera «celebra il valore della cura dei luoghi e dell’impatto zero che il Comune persegue ormai da anni» come si legge sul profilo facebook del festival.

Ed è un’opera a più mani...

«Sì, e non è l’unica. Ho avuto la fortuna di condividere una intera settimana con i volontari del servizio civile di Zagarise che mi hanno affiancata. Cinque ragazzi meravigliosi: Riccardo, Agostino, Chiara, Marta, Ersilia. Il nostro obiettivo era palese: rendere bello un luogo che, per natura, tende a non esserlo. Oltre all'ulivo abbiamo realizzato anche una parete piena di colori con una poesia, è un inno dedicato a chi sceglie di rischiare la vita pur di arrivare in Europa». Un «attacco poetico» come lo definiscono gli organizzatori del Festival, la «meraviglia in un luogo di rifiuto».