Anche Corato festeggia San Francesco d’Assisi. Nella parrocchia cittadina intitolata al Patrono d’Italia, si inizia oggi il triduo che arriverà fino al 4 ottobre. Questa sera, alle 18.30, è in programma la celebrazione eucaristica.

Domani, giorno in cui la chiesa cattolica celebra gli Angeli custodi, si celebra anche la ricorrenza civile introdotta in Italia nel 2005 per mettere in risalto l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale. Per questa ragione sarà celebrata una messa in cui sarà impartita una benedizione speciale per i nonni. A fine celebrazione è previsto il concerto dei “Medison” dal titolo “Cos’è l’Amore per te”.

La proposta artistica dei Medison «risponde alle domande di un pubblico esigente dal punto di vista dei contenuti. Oltre a presentare un concerto di brani inediti, i Medison raccontano piccole storie personali su come si può cambiare in maniera concreta il mondo partendo proprio dal proprio io. Un piccolo viaggio nella giornata di chiunque, a partire dal risveglio. È una proposta di uno stile di vita controcorrente. La vita, il dolore, il viaggio, la delusione, il coraggio, legati insieme dalla centralità dell'uomo che è identico nella dignità all'intera umanità. L’Amore non è solo un sentimento, ma l’atto di volontà di prendersi cura dell’altro, come ci si prende cura di un fiore che ha bisogno di acqua tutti i giorni per sopravvivere. Uno spettacolo rivolto ai giovani in cerca di un senso da dare alla propria vita, alle famiglie che preferiscono i rapporti sociali alla tv accesa durante la cena, a chiunque abbia voglia di sperare ancora in un mondo migliore».

Mercoledì 3 ottobre oltre alla celebrazione Eucaristica si rivivrà il Transito di San Francesco, il ricordo del momento in cui il poverello di Assisi morì. Il 4, dopo la messa, partirà la processione per le vie parrocchiali per poi ritornare nel cortile della chiesa per i fuochi pirotecnici.