Corsi di italiano per gli stranieri, aperte le iscrizioni al Centro Aperto “Diamoci una mano”

L’associazione di volontariato Centro Aperto “Diamoci una mano” e l’associazione di promozione sociale “Harambè” promuovono nuovamente la realizzazione di corsi gratuiti di lingua e cultura italiana per stranieri.



I corsi, tenuti da insegnanti volontari con esperienza nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri, saranno organizzati in diversi livelli di competenza linguistico-comunicativa: alfabetizzazione (Pre A1), base (A1 -A2 QCER), intermedio (B1-B2 QCER) e avanzato (C1-C2 QCER). Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Centro Aperto “Diamoci una mano”, in via Gambara 1, in orari da definirsi in base alle esigenze dei corsisti.

È possibile iscriversi presso il Centro nei seguenti giorni: martedì 2 e mercoledì 3 ottobre dalle 10.00 alle 11.30 e martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 ottobre dalle 17.00 alle 18.30. Al momento dell’iscrizione sarà somministrato un test d’ingresso per la verifica delle competenze linguistiche e l’individuazione del livello adeguato. Le iscrizioni restano comunque aperte per tutto l’anno. I corsisti interessati potranno sostenere l’esame di lingua Cils (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Università per stranieri di Siena), valido per la richiesta del Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) e per l’Accordo di integrazione (Dpr 179/2011).