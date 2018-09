C’è un coratino al vertice del Reparto comando e supporti tattici “Folgore” di Livorno, è il tenente colonnello Salvatore Marco Guidotti. La sua città gli è rimasta nel cuore sebbene gli impegni di lavoro lo tengano distante per gran parte dell’anno. Guidotti, 42enne, si è diplomato all’istituto tecnico “Tannoia” prima di intraprendere l’accademia militare a Modena.

Ieri mattina, a passargli il testimone, è stato il comandante uscente, Tenente Colonnello Luca Moretti.La cerimonia del passaggio di consegne si è svolta nella caserma “M.O. F. Rugiadi” di Livorno. Il cambio al Comando, è stato presieduto dal Comandante di Brigata, Generale Rodolfo Sganga, al cospetto di numerose autorità civili e militari unitamente alle associazioni combattentistiche d’arma locali, che con la loro presenza hanno testimoniato la sentita vicinanza e il profondo affetto provato verso l’Esercito Italiano.

Nell’ultimo anno, il Reparto Comando e Supporti Tattici “Folgore”, unità in grado di assicurare il funzionamento del Comando della Grande Unità sia in termini logistici che di comunicazione, è stato impiegato in intense attività di supporto alla Brigata, sia in ambito Nazionale che Internazionale, con Leonte in Libano ed Eutm (European Union Training Mission) a Gibuti ed in Somalia, volta all’addestramento e alla qualificazione delle forze militari e di sicurezza di determinati Paesi, inoltre ha contribuito con assetti di personale in vari settori specialistici in diverse esercitazioni internazionali quali Swift Response, Saber Strike e Saber Junction al fine di incrementare l’interoperabilità e compatibilità di sistemi, mezzi, armamenti e procedure comuni in ambito Nato.