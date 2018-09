"Giornata della prevenzione": scoperti numerosi pazienti a rischio

Prosegue senza sosta l’attività dell’associazione Onda d’urto-Uniti contro il cancro. Ieri, a meno di una settimana dalla manifestazione, i volontari della onlus hanno presentato i risultati della terza edizione della Giornata della prevenzione.

«Prima di tutto – ha detto il presidente Domenico Ungari – dobbiamo dire grazie a quanti hanno reso possibile questa terza edizione. Abbiamo cercato di coprire tutte le specializzazioni, mancava solo un dermatologo. Su cento screening alla mammella, dieci hanno iniziato un percorso di ulteriori approfondimenti. I casi sospetti sono già stati presi in carico per l’iter diagnostico. In totale sono state eseguita circa 1500 visite potendo contare su 22 medici. Alcuni tra loro sono arrivati da Bari, Gioia del colle, Brindisi e Foggia. A loro abbiamo garantito l’ospitalità ma nessuno è stato pagato. Sono tutte persone che, con il cuore, si donano alla comunità: c’è chi ha utilizzato uno o due giorni di ferie per poterci aiutare. Anche la raccolta sangue è andata bene, possiamo dire che l’associazione Frates “ha fatto il pieno”, per usare una metafora.

Le giornate sono state utili anche per raccogliere le firme utili a chiedere al consiglio comunale l’istituzione del registro tumori coratino: ne abbiamo raccolte circa 400 e continueremo a farlo fino a quando Corato non avrà di nuovo un sindaco a cui affidarle».

Intanto le novità non mancano: «abbiamo ottenuto il finanziamento di due aziende che ci hanno offerto il loro sostegno chiedendoci in cambio solo la riservatezza sulla propria identità. Questi fondi ci serviranno per analizzare i dati raccolti fino ad ora. Inoltre siamo felici di aver registrato una apertura da parte dei medici di famiglia: noi siamo a loro disposizione, sempre. Di sicuro ci sarà la quarta edizione della Giornata della prevenzione»

I medici che hanno fornito la propria disponibilità ad effettuare gli screening: Francesco Antuofermo, cardiologo; Piccarreta, Loiodice, biologi; Nunzio Savino, odontoiatra; Fracchiolla, esame spirometrico; De Leo, ortopedico; Luigi Anacontini, chirurgo plastico; Enrico Ranieri, senologo, Piazzolla, radiologo; Valentina Forte, eco tiroide; Donatello Iamele, eco mammarie; Gabriella Troito, eco mammarie; Iembo, neurologo; Magneti, neurologo; Ivana Pomodoro, nutrizionista; Cesarea Volpe, dietista; Anita Mazziotti, dietista; Mariagrazia Cinsella, psiconcologa; Monica De Robertis, psicologa; Loiodice, oculista.