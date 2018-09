La Montagnola “si tinge” di rosa

La sera del primo ottobre dalle 19.30 alle 24.00 la Fontana della Montagnola sarà illuminata di rosa: il Comune di Corato ha aderito alla Campagna “Nastro Rosa 2018" promossa dall'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc), giunta alla seconda edizione.

L'iniziativa si svolge ad ottobre perché è il mese dedicato in tutto il mondo alla prevenzione del tumore al seno: "Il tumore al seno colpisce 50mila donne ogni anno – ricorda un comunicato congiunto dell'Anci e dell'Airc – e l'obiettivo di Airc è curarle tutte. Negli ultimi anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore al seno, portando fino all'87% la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Resta però il problema delle forme più aggressive della malattia. Per questo l'Associazione per la ricerca sul cancro invita tutti a non fermarsi e a sostenere insieme il lavoro dei ricercatori per rendere questo tumore sempre più curabile".

L’Amministrazione Comunale di Corato, con l’Assessorato alle Politiche Sociali, ha aderito a questa iniziativa e un fascio di luce rosa illuminerà la Fontana della Montagnola nella serata di lunedì 1 ottobre: un modo emblematico, simbolico ma importante per dimostrare la partecipazione dell’intera comunità alla problematica della solidarietà e soprattutto del sostegno alla ricerca.