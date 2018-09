“Puliamo il Mondo”, i volontari ripartono da via Tuscolana

Riparte “Puliamo il Mondo” la più grande iniziativa di volontariato a livello globale: nella nostra città si svolgerà per il 26esimo anno consecutivo.



Il tema della campagna di quest’anno è “Non temerli, raccoglili”. I momenti saranno diversi: una fase aperta alla popolazione e l’altra per le scuole. Domenica 30 settembre, dalle ore 9, su via Tuscolana (nei pressi del complesso statuario della Madonna di Lourdes della zona 167) i volontari si adopereranno per ripulire le aree circostanti con la collaborazione dell’azienda municipalizzata Asipu.

Un altro momento sarà pianificato, dopo il primo ottobre, da parte degli istituti scolastici che concorderanno le varie aree in prossimità delle varie istituzioni educative. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata la domenica successiva.

I circoli di Bitonto, Corato, Molfetta, e Terlizzi - tutti Comuni che fanno parte dell’Aro Ba 1, Ambito di raccolta ottimale dei rifiuti - hanno pensato ad un’iniziativa congiunta e sinergica, a carattere permanente, che punta a sensibilizzare i cittadini in maniera “divertente”: con il proprio smartphone possono segnalare abbandoni di rifiuti, discariche, siti inquinati ed aree degradate presenti sul territorio dei cinque Comuni facenti parte dello stesso Aro.

La procedura è semplice ed al tempo stesso efficace. È necessario andare sulla pagina Facebook Scatta & Mappa, cliccare sull’icona invio messaggio, poi sull’icona della macchina fotografica e inviarla, e in ultimo sull’icona della posizione, segnarla e inviarla. Le fotografie così trasmesse perverranno ai circoli di Legambiente, che attraverso le coordinate gps, individueranno i siti inquinati riportandoli su una mappa interattiva.

In questo modo sarà possibile segnalare i siti alle amministrazioni comunali di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, sensibilizzandole alla bonifica e ad un maggiore controllo del territorio. È un gesto semplice, concreto, civile, da fare insieme, per segnalare i rifiuti e l’inciviltà.

La manifestazione, organizzata in Italia da Legambiente, mobilita milioni di persone promuovendo comportamenti e stili di vita corretti. I cittadini di 150 Paesi si adopereranno contro il problema della spazzatura globale e ripuliranno, per quello che è possibile, il mondo dai rifiuti.

«Con quest’anno raggiungiamo il ventiseiesimo anno - ha dichiarato il presidente Pino Soldano - la manifestazione si arricchisce di sinergie tra circoli ed anche con aziende. Quest’anno si avvale della collaborazione e della sensibilità dell’azienda Granoro che insieme alla municipalità di Corato patrocinano l’evento. Alcune realtà sociali hanno già aderito alla manifestazione. Ci aspettiamo la partecipazione di tutti i cittadini ed in modo particolare dei residenti per evidenziare come insieme, con semplici gesti, è possibile rendere il proprio quartiere più pulito. Seguiteci sui canali social per vedere che cosa faremo e tutto il materiale di comunicazione tematico del circolo».

«Tutti siamo coinvolti - scrivono da Legambiente - per aiutare le nostre comunità e i luoghi, per una vita rinnovata, per una piena e nuova fruizione di spazi ed ambienti sociali. Il nostro obiettivo è unire la comunità globale, sensibilizzare e attuare un vero cambiamento sociale e ambientale per raggiungere il nostro obiettivo finale e migliore: un pianeta più pulito e sano.

Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di "volontari dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati, amministrazioni cittadine e soprattutto da semplici cittadini».