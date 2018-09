Gli adulti tornano fra i banchi, il primo ottobre si torna a scuola

Da settembre la sede del Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) che trova spazio nella scuola media “De Gasperi”, accoglie gli adulti che vogliono iscriversi ai corsi. Ormai si è nel vivo della fase dell’accoglienza per gli studenti che intendono stipulare il patto formativo. Il centro provinciale è sotto la guida del dirigente del Cpia 1 Bari, Franco Lorusso, mentre a Corato le attività sono ripartite grazie alla collaborazione del dirigente Catalano.

Il Cpia è scuola pubblica, finalizzata dal Ministero dell'Istruzione alla formazione delle persone in età adulta (dai 16 anni in su). Le sue principali aree di intervento in loco sono i corsi per la licenza media e i corsi di lingua italiana per stranieri.

I corsi inizieranno il primo ottobre: il corso di licenza media si completa in un anno con esame finale a giugno 2019, i corsi di lingua italiana sono trimestrali e si svolgono su più turni, sono suddivisi per livello linguistico (A1, A2) secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e al termine dei percorsi vengono rilasciate certificazioni ufficiali. Per tutte le informazioni i docenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, nella scuola media “De Gasperi”, in via sant’Elia 143.